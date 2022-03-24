超级富豪树大招风 马斯克推文继续被监督

（早报讯）在社交平台上写推文，本是愉悦的经验，但是对于超级富豪、特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）来说却不是如此。因为他的推文将继续被美国有关当局密切监督着。

虽然马斯克认为这对他是种骚扰，但是美国证券监管机构隔夜还是要求联邦法官，继续监督马斯克在推特上的所有推文。

除了推文被监督以外，美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，简称SEC）还要求美国地方法官内森（Alison Nathan），不让马斯克撤回关于他去年11月6日在推特上说要出售特斯拉10％股份的推文的传票。

其实这整个事件源于2018年。那时马斯克公开在推特“威胁”投资者，说他将会把特斯拉私有化。而且当时马斯克还声称，他已经找到了可以支付他每股420美元的买主。不过，有关证券监管机构表示，这些说法没有真凭实据，是属不确定的说话。

美国证券监管机构认为，在2018年发生的这个事件，是一起“欺诈”投资者的案件，马斯克也因此被罚款2000万美元。这也是双方交锋的开始。因为此事之后，该监管机构继续多次与马斯克交锋。以致马斯克在推特上表示，他希望SEC会停止干预特斯拉的公司事务披露程序。

美国证券交易委员会则在一份文件中公开表示：“马斯克抱怨美国证券交易委员会从2018年至今‘数量庞大的要求’，并将其要求描述为‘骚扰’。但是，马斯克自己列出的委员会要求清单很单薄，也显示该会对特斯拉和马斯克可能触及违规行为的调查是合理的。”