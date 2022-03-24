周四美市盘前稳健攀高 重点谈模因股票游戏驿站

今天重点：

美国华尔街股市今晚（3月24日）稳步攀高。主要股指期货7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起19.40点或0.43％，报4475.60点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则起72.10点或0.50％，报14519.60点；道琼斯指数期货则起117.90点，报34476.40点。

在西方领导人开始齐聚布鲁塞尔，计划采取更多措施向俄罗斯施压‍之际，美国华尔街股市三大股指隔夜（周三）收盘均下跌。油价再次超越每桶120美元也给股市一定的压力。

标准普尔500指数隔夜跌55.38点，闭市报4456.23点。重量级的道琼斯指数则显著跌448.96点，闭市报34358.50点。纳斯达克100指数也退低1.41％或206.79点，以14447.54点收市。

美国股市隔夜交易转为淡静，交易所的总成交量为116亿9000万股，比过去20天的146亿2000万股平均成交量少许多。

盘前交易重点：

特斯拉（Tesla）股价隔夜一度回升至1000美元以上。这也是该股连续第七个交易日上涨。出租汽车赫兹（Hertz）刚宣布，将把特斯拉的Model Y添加到属下的车队中，让特斯拉股价在今晚盘前交易中上升0.91％或9.09美元，截稿时报1008.20美元。

社交网站巨头微博（Weibo），隔夜被美国监管机构个别挑出并给予警告，如果再不交出业绩报告的详细审计文件的话，它将会面对被摘牌的命运。这个消息导致该股今晚盘前下跌1.00美元或3.70％，截稿时报26.00美元。

京东（JD.com）将以配售新普通股方式筹集4亿美元，导致京东在盘前交易中下跌超过4％，截稿时报61.66美元。

谷歌（Google）宣布允许Spotify用户在其应用平台上有其他支付选择，让Spotify股价于盘前交易中上涨了3.79％，截稿时报154.20美元。

华尔街分析师对FactSet Research的业绩共识是：每股盈利2.97美元，营业额是4亿2638万美元。FactSet Research将在盘前发布业绩。盘前截稿时该股报426.57美元，跌0.32美元。

模因股票在今晚盘前交易中起落参半。AMC下跌1.64％；游戏驿站（GameStop）则下跌3.77％，而Sundial Growers和Tilray则上涨超过2％。

模因股票的开山鼻祖之一的游戏驿站，这几天又开始火红起来。下文我们就谈谈即将往NFT方向拓展业务的游戏驿站。该股今晚盘前下跌5.31美元，截稿时报135.69美元。

盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）、Carnival Corp和西方石油（Occidental Petroleum）。截稿时，除了Carnival Corp下跌外，其他四只活跃股的股价全部上升。

在过去的52周里，游戏驿站的价格波动介于78美元到345美元，波动幅度之大不言而喻。（路透社）

游戏驿站（GameStop）（纽约证券交易所代码：GME）

（早报讯）最近几天再次受到投资者注意的游戏驿站（GameStop），计划在今年7月底之前，推出一个非同质化代币（Non-Fungible Token，简称NFT）市场，进军元宇宙，并且希望能够从目前的视频游戏困境中蜕变，转向更广泛数码领域。

其实进军NFT与游戏驿站的现有核心零售业务大相径庭。游戏驿站的这个决定是否会对其业绩有显著影响，真的说不上来。相反的，原本已经是属于模因股票（Meme Stock）的游戏驿站股价波动就挺大的，现在再加上NFT，也许还会给该股更大的不确定性。

作为模因股票的开山鼻祖之一，游戏驿站继续挑战传统的股票交易概念与原则。该股在过去几天就飙升了超过40％，单单在隔夜就上涨12％。亿万富豪科恩（Ryan Cohen）的投资公司，几天前突然进场扫购了10万股游戏驿站（GameStop）股票是主要催化剂。

在过去的52周里，游戏驿站的价格波动介于78美元到345美元，波动幅度之大不言而喻。

游戏驿站的NFT计划是与初创公司区块链集团Immutable X的合作。据该公司文告，两家公司计划通过一种名为IMX的专有代币，向NFT开发者提供最高可达1亿美元的资助。如果其NFT市场和销售额达到某些指标，游戏驿站最终可能会收到价值1.5亿美元的IMX代币。

推动加速开拓NFT业务的是游戏驿站的“激进股东”兼董事长科恩。他一直试图将游戏驿站重新定位为一家科技公司。根据各方之前的报道，游戏驿站也希望能够成为更多视频游戏和相关产品的在线市场，换言之，变成在游戏世界里的“亚马逊”（Amazon）。

不过，到目前为止，科恩这方面的努力还没有带来什么实际利润。游戏驿站在最近发布截至今年1月底的季度业绩里，还“意外”出现1.48亿美元的净亏损。

从理论上来说，NFT符合转型为科技公司的愿景。富瑞金融集团（Jefferies）分析师威辛克（Stephanie Wissink）就预测，NFT市场今年的销售额将达到350亿美元，到2025年将达到800亿美元。游戏驿站与Immutable X的合作是“让投资界更清楚游戏驿站希望在未来成为什么”。

然而，游戏驿站的NFT计划到底能够有多成功、多赚钱，没有人能说出个所以然。而且发展NFT市场的也不只是游戏驿站一家。根据游戏驿站的最新业绩报告，该公司目前拥有13亿美元的现金和流动资产。因此，游戏驿站可能是在没有太多现金闲置的情况下在NFT上投入巨资的。

也许正因为如此，在Tipranks的三位分析师当中，没有人建议买进该股，只有一名分析师都给予该股“持守”的评级，两名分析师则给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价则是51.00美元。

但是不按常理的模因股票有时候就是如此“没有理由”。就像游戏驿站隔夜起了17.86美元或14.50％的141.00美元闭市价，也是让人真的无法理解。