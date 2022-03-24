民调：六成法国民众认为马克龙将连任总统

（早报讯）民意调查显示，61%的法国人认为，现任法国总统马克龙将在4月份的选举中获胜。

俄罗斯卫星通讯社报道，根据哈里斯互动调查公司（Harris Interactive）周三（3月23日）公布的调查数据，马克龙将在第一轮投票中获得29.5%的选票。法国极右翼政党“国民联盟”领袖玛丽娜·勒庞的得票率为19.5%，极左翼政党“不屈法国”领袖让-吕克·梅朗雄的得票率为14.5%。

中国新闻社引述报道说，如果马克龙和勒庞进入第二轮大选，马克龙将以57%的得票率获胜。如果马克龙在第二轮的对手是梅朗雄、佩克雷斯或泽穆尔，那么其优势将更加明显，得票率分别为63%、66%和67%。

此次调查于3月18日至21日进行，共有2344名18岁以上的法国人参加。

2022年法国总统选举计划于4月10日进行首轮选举，第二轮选举计划于4月24日举行。如果第一轮选举无人获得绝对多数，将进行第二轮选举，由首轮选举中得票领先的前两位候选人中选出一人担任总统。

此前，法国宪法委员会于当地时间7日公布2022年总统选举候选人名单，其中共有12人。

马克龙于17日公布竞选连任纲领，集中阐述了应对政治经济问题以及法国社会挑战的相关计划。