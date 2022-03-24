俄防长时隔近两周再次露面

（早报讯）俄罗斯国防部长绍伊古在俄军入侵乌克兰后数日后就未曾露面，引发外界热议。他周四（3月24日）在一次高级官员会议上短暂露脸，是近两周以来首次在媒体亮相。

路透社报道，负责监督俄罗斯所谓“特别军事行动"的绍伊古是俄罗斯总统普京的亲密盟友。这名66岁的前将军自3月11日以来没有在公众面前露面，引发外界对他行踪的猜测。

周四，当普京通过视频会议向他的安全理事会发表讲话时，绍伊古就出现在由俄新社发布的电视画面上。俄新社在一段视频中还特意在普京面前的视频屏幕上放大了在左上角出现的绍伊古。这段视频不包含音频，也没有显示绍伊古在讲话。

克里姆林宫证实，绍伊古与其他高级官员一起参加了俄安全理事会会议。

在被问及绍伊古近期的行踪时，克里姆林宫指国防部长鲜少在媒体前露面情有可原。克里姆林宫发言人佩斯科夫说：“国防部长现在有很多事情要处理。一项特别的军事行动正在进行中，现在不是他与媒体互动的时间。”

绍伊古是俄罗斯政治舞台上的一名老将。他在上世纪90年代苏联解体后负责领导紧急情况部而崭露头角。

绍伊古自2012年起担任国防部长，他一度被认为是普京在克里姆林宫的潜在继任者。他和普京曾被拍到在西伯利亚一起度假、钓鱼和采摘蘑菇。