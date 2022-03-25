西方为乌提供更多援助 但拒说明如何回应化武攻击

（早报讯）西方领导人史无前例同日召开三大峰会，宣布更多亲乌克兰措施，为乌克兰提供更多军事和人道援助，并同声谴责俄罗斯“野蛮”入侵其邻国。

路透社和英国广播公司（BBC）报道，北大西洋公约组织、七国集团（G7）和欧盟成员国周四（3月24日）齐聚比利时首都布鲁塞尔，共同探讨自1990年代巴尔干战争以来欧洲最严重的这场军事冲突。

美国总统拜登在峰会后的记者会上说，美国将对400名俄罗斯个人和实体实施新的制裁，其中包括300名俄罗斯议会杜马成员以及“为俄罗斯战争机器提供燃料”的寡头和公司。

北约确认将向东欧斯洛伐克、匈牙利、保加利亚和罗马尼亚派出四个新战斗群，驻军总数达4万人。英国将向乌克兰再发送6000枚导弹。

欧盟即将公布摆脱对俄罗斯能源的依赖的对策，这可能会进一步推高整个欧洲的燃料成本。欧盟40%的集体天然气需求和超过四分之一的进口石油来自俄罗斯。

不过，西方周四并未呼吁全面抵制俄罗斯能源或在乌克兰上空设禁飞区。

当被问及如果俄罗斯在乌克兰使用化学武器，北约将如何回应时，美英法三国领导人都拒绝提供明确的答案。

拜登在峰会后被两度问及化武问题，他在第一次回答时表示，这取决于所使用的化武性质。当记者追问这是否会促使北约直接介入乌克兰战事时，拜登说，“这可能引发对等回应”。

拜登说：“以北约来说，我们到时候才决定怎么做。”

另外，美国周四公布了对四名俄罗斯政府官员的刑事指控，这四人包括俄罗斯国防部研究所的一名员工在2012年至2018年期间参与了两次针对全球能源部门的重大黑客活动，导致135个国家数以千计的电脑系统被入侵。

美国司法部说，周四公布的刑事指控旨在打击获外国政府支持的黑客活动。