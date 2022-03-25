美国与盟友考虑释放更多石油储备以稳定市场

（早报讯）美国能源部长格兰霍姆指出，美国和盟友正在讨论进一步协调释放石油储备的可能性，以帮助稳定石油市场。

中通社报道，格兰霍姆周四（3月24日）在国际能源署（IEA）于总部巴黎举行的新闻发布会上说：“有关紧急储备的讨论正在进行中，肯定所有这些方案都在考量之中。”

IEA署长比罗尔也说，早些时候释放的石油储备仅占其成员国总储量的4%，其中包括31个主要工业化国家，但不包括俄罗斯。IEA成员国本月初已同意释放逾6000万桶石油储备，相当于每天释放200万桶，持续30天，以冷却不断上涨的油价。

比罗尔表示，IEA各成员国已经团结起来，寻求大幅减少从俄罗斯进口石油和天然气，他还将俄总统普京23日提出的以卢布结算天然气费用的要求描述为一种“安全威胁”。

IEA成员国总共拥有15亿桶的紧急库存。其中，美国将释放3000万桶，其次是日本750万桶、韩国440万桶和德国320万桶。IEA准备在需要时释放更多石油储备，以避免油价急升打击生活成本及刺激通胀。

数据显示，美国战略石油储备已经降至2002年5月以来最低水平，这为原油价格提供了一些支撑。加拿大表示，该国有能力在今年将石油和天然气出口增加至每天30万桶，以帮助改善全球能源安全。