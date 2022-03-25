周五美市盘前继续稳步攀高 重点谈刚发布业绩的电动汽车蔚来

今天重点：

美国华尔街股市今晚（3月25日）继续稳步攀高。主要股指期货7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起8.00点或0.18％，报4528.20点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则起27.20点或0.18％，报14792.90点；道琼斯指数期货则起48.30点，报34756.20点。

美国华尔街股市主要股指隔夜（周四）均上涨超过1％，延续了市场近期的反弹势头。在油价下跌的大环境下，投资者开始进场趁低吸购晶片制造商和大型成长型股。

英伟达（Nvidia）股价隔夜上涨9.8％，领涨整个晶片行业，于隔夜攀升到1月中旬以来的最高水平。英特尔（Intel）则上涨6.9％。单单这两只股票已经为标准与普尔500指数和纳斯达克指数提振不少。

标准与普尔500指数隔夜上升63.92点，闭市报4520.16点。重量级的道琼斯指数则显著上升349.44点，闭市报34707.94点。纳斯达克100指数也大幅起2.20％或318.15点，以14765.54点收市。

美国股市隔夜交易继续保持淡静，交易所的总成交量为110亿3000万股，比过去20天的143亿2000万股平均成交量少许多。

本周投资者继续为乌克兰战争引发的通胀而担忧，加上发布的经济数据又好坏参半、石油价格波动、商品供应受干扰，让股市本周忽升忽跌。美国总统拜登表示，如果俄罗斯使用化学武器，美国将作出回应，并呼吁将俄罗斯从20国集团（G20）中驱逐出去，让原本的市场担忧升级。标准与普尔500指数本周迄今上升1.3％。

盘前交易重点：

优步（Uber）隔夜发布消息，表示已经与纽约市出租车达成协议，让纽约市出租车也参与其召车应用平台。优步原本被视为颠覆美国传统出租车行业，现在却联手合作。优步股价今晚盘前起0.01美元，截稿时报34.71美元。

网飞（Netflix）隔夜宣布收购总部位于德克萨斯州艾伦的Boss Fight Entertainment。不过网飞并没有披露收购详情。该流媒体巨头只表示，它们希望创建‘世界级的游戏工作室’，并希望在游戏领域创造新的收入来源。该股今晚盘前起2.21美元，截稿时报377.92美元。

Telsey Advisory刚刚将耐克（NIKE）的目标价从原本的190美元下调至165美元。耐克股价隔夜下跌0.8％至131.94美元。不过今晚盘前该股回弹1.25美元，截稿时报133.33美元。

Wedbush日前将游戏驿站（GameStop）的目标价从45美元下调至30美元。游戏驿站股价隔夜下跌7.3美元至130.65美元。今晚盘前该模因股票继续退低1.37美元，截稿时报141.02美元。

因为盈利低过市场之前的预测，蔚来（NIO）在今晚盘前交易中下跌4％。下文我们就谈谈刚刚发布业绩的中资电动汽车蔚来。该股今晚盘前下跌0.88美元，截稿时报21.10美元。

盘前活跃股按序：苹果（Apple）、超微（Advanced Micro Devices）、英伟达（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）和Meta Platforms。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

蔚来创始人兼首席执行官李斌说：“2022年将是蔚来重新加速的一年。自去年9月开始在挪威销售电动汽车之后，今年蔚来将打进更多国家和地区，以进一步扩大整个客户群。”（路透社）

蔚来（NIO）（纽约证券交易所代码：NIO）

（早报讯）中国电动汽车蔚来隔夜（周四）公布了最新季度业绩。该业绩显示，蔚来取得的销售额比华尔街的普遍预测来得高，不过，其每股盈利则稍微低过市场的共识，整体业绩没有惊喜。虽然如此，蔚来誓言将把今年作为业务‘重新加速’的一年，并积极在更多国家销售推出旗下的电动汽车。

根据蔚来的业绩报告，该公司第四季度的亏损额是21亿4000万人民币（约3亿3640万美元或4亿5622万新元），而去年同期亏损额则是13亿8000万人民币。这次每股亏损额是0.16美元。营业额则增长49％至99亿人民币，即15亿5000万美元。

FactSet搜集的分析师共识则是每股亏损额0.14美元，营业额则是15亿3000万美元，两个逆差幅度都非常小。

在第四季度里，蔚来交出了2万5034辆电动汽车；全年交货量增长109％至9万1429辆。蔚来高管也在发布会上预测，本季度的交货量会在2万5000辆至2万6000辆之间，同比增长25％至30％。

如果根据上述预估数字来看，蔚来3月份的电动汽车交货量应该是在9200辆至1万零200辆之间。因为蔚来今年1月份的交货量是9652辆，2月份的交货量则受到农历新年休长假的影响而只是6131辆。但是这似乎比市场分析师的2万8000辆普遍季度共识来得低。

蔚来创始人兼首席执行官李斌在业绩声明中表示，尽管供应链问题继续存在，而且公司得不继续在产品、技术和基础设施方面进行投资，蔚来还是在去年“表现强劲”。

李斌也说：“2022年将是蔚来重新加速的一年。自去年9月开始在挪威销售电动汽车之后，今年蔚来将打进更多国家和地区，以进一步扩大整个客户群。”

话虽如此，全球晶片短缺会继续是蔚来今后面临的一大挑战，而且这已经拖累了蔚来第四季度的销售量。在今年1月和2月，同行竞争对手如小鹏汽车（Xpeng）和理想汽车（Li Auto）的销量都双双超越蔚来，不禁让投资者担心蔚来应对供应链问题的能力。

蔚来股价在隔夜（周四）的股市交易中上升0.5％至21.98美元，再次回到50日线水平。不过开年至今，蔚来已经下跌了整整35％。

虽然如此，德意志银行分析团队认为，蔚来股票的‘走势可能会扭转’。该分析团队说：“虽然运营瓶颈造成过去几个季度的销量停滞不前，但我们认为，蔚来的交货量有望从每月1万辆增加到今年年底的2万5000辆。”

在Tipranks的15名分析师当中，13名分析师给予该股“买入”的评级，两名分析师给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是46.21美元。