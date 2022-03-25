朝鲜发布“好莱坞风格”视频 宣扬洲际弹道导弹试射

（早报讯）朝鲜周四（3月24日）进行洲际弹道导弹的试射，显示朝鲜武器的发展出现重大提升。朝鲜隔天发布一部长达12多分钟的“好莱坞风格”宣传片，朝鲜领导人金正恩在影片中身穿皮夹克并戴墨镜亮相。

法新社报道，朝鲜官方在宣传片中，金正恩走向镜头且两旁有将军陪同，而他们背后就准备发射火星-17（Hwasong-17）大型洲际弹道飞弹。这是平壤当局自2017年以来首次试射洲际弹道导弹。

影片在悬疑背景配乐下，镜头切换到两名将军和金正恩查看手表，然后金正恩以慢动作摘下墨镜并点头，示意让军人为巨大的弹道导弹定位。影片也聚焦在导弹本身，发射前有戏剧性倒数场景，最后有军人大喊“发射！”同时按下发射导弹的按钮。

韩国首尔世宗研究所（Sejong Institute）朝鲜研究中心主任郑相昌认为，影片的风格显示平壤当局对自身的军事力量越来越有信心。郑相昌说：“他们对自身的军事力量有信心，以至于他们觉得把它拍成电影很自在且乐在其中。”

据报道，金正恩的父亲金正日是一个狂热的电影迷。他曾在1978年下令绑架了一名韩国电影导演和一名女演员，以帮助发展朝鲜的电影业。至今，朝鲜仍将大量资源投入到电影制作，尽管许多作品是颂扬执政的金家的宣传作品。