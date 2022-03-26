美国安威胁通信设备与服务清单 新增中俄三公司

（早报讯）美国联邦通信委员会（FCC）将俄罗斯卡巴斯基实验室、中国电信（美洲）公司和中国移动国际（美国）公司，列入对美国国家安全构成威胁的通信设备和服务清单。

路透社报道，去年华为和中兴等五家中国公司被列入美国第一份国安威胁清单，卡巴斯基实验室（AO Kaspersky Lab）则是首次上榜的俄罗斯企业。

美国FCC专员卡尔说，最新举措“将有助于保护我们的网络免受中国和俄罗斯国家支持的实体构成的威胁”，并指这些实体“试图从事间谍活动并以其他方式损害美国的利益”。

卡巴斯基实验室是电脑防护系统供应商。自俄罗斯上个月入侵乌克兰以来，总部位于莫斯科的卡巴斯基面对越来越大的压力。

卡巴斯基周五（3月25日）发表声明，对美国FCC的决定感到失望，认为这是“出于政治原因”。

中国驻华盛顿大使馆也发表声明，称美国FCC滥用国家权力，在没有事实根据的情况下再次恶意攻击中国电信运营商，呼吁美国应立即停止对中国公司的无理打压。声明说：“中国将采取必要措施，以坚决维护中国企业的合法权益。”

中国电信（美洲）公司和中国移动国际（美国）公司没有立即作出回应。

目前该清单中有八家公司，除了3月25日公布的卡巴斯基实验室、中国移动国际（美国）有限公司和中国电信（美洲）公司，来自中国的华为、中兴、海能达、海康威视和大华股份于去年3月12日被列入清单。