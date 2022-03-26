俄前总统：俄罗斯不可能被排除在G20之外

俄罗斯前总统梅德韦杰夫说，俄罗斯不可能被排除在二十国集团（G20）之外。

综合俄罗斯卫星通讯社和今日俄罗斯电视台3月25日报道，也是俄罗斯联邦安全会议副主席的梅德韦杰夫说，俄罗斯不可能被排除在G20之外，因为它是一个以共识形式出现的模式，而七国集团（G7）已不再重要。

他说：“2008年，我们成立了二十国集团，它是一个以共识形式出现的模式，其基础是一致同意。现在有人将俄罗斯排除在G20之外。不，这是不可能的。”

回顾俄罗斯被逐出八国集团（G8），梅德韦杰夫说，2014年俄罗斯被排除在G8之外是另一回事。

他说：“那是你们邀请我们进入七国集团，成为第八个成员国。那是你们的封闭俱乐部。不想看到我们，那我们就离开了，我们是被‘要求’离开。事实上，这个俱乐部现在根本没有任何重要性。二十国集团是另一回事，并且G20帮助我们克服了2008年金融危机。”

俄罗斯在1991年参与G7部分会议，1997年获得接纳成为第八个成员国，G7正式成为G8。2014年因并吞克里米亚，俄罗斯被排除在G7会议之外。

此外，梅德韦杰夫也认为，美国在全世界不断发动侵略战争，才是流氓国家。

据俄罗斯卫星通讯社报道，梅德韦杰夫说，西方正试图将俄罗斯列为流氓国家，但美国才是，因为它在全世界不断发动侵略战争。