日相与美驻日大使警告俄勿使用核武

日本首相岸田文雄和美国驻日本大使伊曼纽尔警告，俄罗斯切勿使用核武器。

综合法新社和日本共同社报道，岸田文雄和伊曼纽尔周六（3月26日）访问广岛市，视察核爆资料馆，并向和平纪念公园的慰灵碑献花。

岸田在与伊曼纽尔会谈中，谈及乌克兰局势时说：“俄罗斯使用核武器的可能性显著增高，实在令人担忧。”

日美在核爆地广岛携手合作，意在牵制暗示核战力、威胁国际社会的俄罗斯总统普京。普京曾表明如果生存受到威胁，不排除使用核武器。

1945年，美国在第二次世界大战中于广岛投下原子弹，造成约14万人身亡，当中包括在核爆炸后存活，之后死于核辐射等影响。之后，美国还在长崎投下原子弹，造成7万4000人丧生，最终为二战画上句点。

迄今为止，美国是唯一在军事冲突中使用核武器的国家。

岸田肯定伊曼纽尔访问广岛一事，并说：“我坚信接触核爆的真实情况，将向国际社会发出强烈信息，日美必须领导国际社会，并将紧密合作”。

伊曼纽尔发声明谴责俄罗斯说：“广岛核爆历史教会我们，任何国家威胁使用核武器是不合情理的。俄罗斯扬言使用核武器，这是不可思议的事。”

对于唯一核爆受害国、身为广岛人的岸田来说，使用核武器是沉重的课题。他说：“核武器造成的恐怖景象不能重来。”