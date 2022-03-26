日相与美驻日大使警告俄勿使用核武

发布 / 2022年3月26日 9:13 PM

美国驻日本大使馆伊曼纽尔在广岛和平纪念公园核爆慰灵碑献上花圈，右一为日本首相岸田文雄。（路透社）
美国驻日本大使馆伊曼纽尔在广岛和平纪念公园核爆慰灵碑献上花圈，右一为日本首相岸田文雄。（路透社）

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日本首相岸田文雄和美国驻日本大使伊曼纽尔警告，俄罗斯切勿使用核武器。

综合法新社和日本共同社报道，岸田文雄和伊曼纽尔周六（3月26日）访问广岛市，视察核爆资料馆，并向和平纪念公园的慰灵碑献花。

岸田在与伊曼纽尔会谈中，谈及乌克兰局势时说：“俄罗斯使用核武器的可能性显著增高，实在令人担忧。”

日美在核爆地广岛携手合作，意在牵制暗示核战力、威胁国际社会的俄罗斯总统普京。普京曾表明如果生存受到威胁，不排除使用核武器。

1945年，美国在第二次世界大战中于广岛投下原子弹，造成约14万人身亡，当中包括在核爆炸后存活，之后死于核辐射等影响。之后，美国还在长崎投下原子弹，造成7万4000人丧生，最终为二战画上句点。

迄今为止，美国是唯一在军事冲突中使用核武器的国家。

岸田肯定伊曼纽尔访问广岛一事，并说：“我坚信接触核爆的真实情况，将向国际社会发出强烈信息，日美必须领导国际社会，并将紧密合作”。

伊曼纽尔发声明谴责俄罗斯说：“广岛核爆历史教会我们，任何国家威胁使用核武器是不合情理的。俄罗斯扬言使用核武器，这是不可思议的事。”

对于唯一核爆受害国、身为广岛人的岸田来说，使用核武器是沉重的课题。他说：“核武器造成的恐怖景象不能重来。”

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