菲律宾：中国海警船在有主权争议海域限制菲船航行

（早报讯）菲律宾海岸警卫队星期天（3月27日）通报，中国海警局的一艘舰船最近在有争议的南中国海海域的“近距离动作”，“限制了”在附近航行的菲海岸警卫队船只。

路透社报道，菲海岸警卫队在一份声明中说，这起事件于3月2日发生在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）周围。当时，菲海岸警卫队的船只在执行海上巡逻任务。

目前尚不清楚菲律宾方面是否就此事件向中国提出外交抗议。菲海岸警卫队说，必须得到西菲律宾海国家工作小组的同意，才能将事件公之于众。

菲海岸警卫队说，卷入这起事件的中国海警船舷号是3305。该船在距离菲律宾“马拉布里戈”号巡逻舰（BRP Malabigo）约21码（19.2米）的海上作出近距离动作。“这限制了马拉布里戈号巡逻舰的活动空间，明显违反了1972年的《国际海上避碰规则公约》。”

菲海岸警卫队司令阿特米奥·阿布说，当局要求菲律宾外交部通过“基于规则的和平方式”解决这个问题。

菲律宾外交部和中国驻马尼拉大使馆没有立即回复置评请求。

中国宣称拥有南中国海九段线内水域主权，文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也对南中国海主权提出声索。

阿布说，这是去年5月以来，中国海警船和菲律宾船第四次在斯卡伯勒浅滩发生近距离接触的事件。他也说，尽管存在风险，但菲海岸警卫队将继续在菲律宾专属经济区的水域部署菲律宾舰船和人员。