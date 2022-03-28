白宫淡化拜登“失言”影响 分析指他吐露了真心话

（早报讯）美国总统拜登周六（3月26日）声称俄罗斯总统普京“不能继续掌权”，此言一出引发舆论哗然，美国政界接连为拜登澄清，试图淡化其言论，拜登本人也出面否认了此前说法。但分析认为，这是拜登对普京的切实想法。

美国驻北约大使史密斯（Julianne Smith）替拜登澄清说，拜登的言论是当天见到乌克兰难民后的反应，与改变俄罗斯政权无关。史密斯告诉美国有线电视新闻网（CNN）：“我认为这是一个有原则的人对他那天听到的故事的反应。美国没有改变俄罗斯政权的政策”。

美国国务卿布林肯当天在耶路撒冷出席新闻发布会时也称，拜登的观点是指普京“无权发动战争”。

尽管如此，世界领袖、外交官和政治观察家无不对拜登的言论“感到吃惊”。

与此同时，拜登的言论也引发美国共和党人强烈批判，称拜登的言论是一个“不幸的错误”。美国参议院外交关系委员会共和党参议员里施（James Risch）将拜登的言论称作“可怕的失言”，并表示他希望总统能按手稿念。据报知情人士透露，拜登此话不在演说范围内。

对于拜登的发言，克里姆林宫回击称：“这不是拜登能决定的。俄罗斯的总统是俄罗斯人选举出来的。”

分析认为，这句“无心之言”反映了拜登对普京的切实看法，并肯定会被俄罗斯当成反美言论宣传。

布鲁金斯学会的高级研究员奥汉隆（Michael E. O'Hanlon）表示，令他担忧的是，拜登团队的优先考量竟不是如何停止战争。“若是，拜登脑海里不会浮现普京必须下台的想法。要结束战争，唯一的方法是与这家伙谈判。”

美国资深外交官哈斯（Richard Haass）则说，目前应优先考量的两大课题是：一、以乌克兰可接受的条件结束战争；二、避免普京让局势升级。