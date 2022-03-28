冬海的虾皮撤出印度市场 股价盘前下跌8%

（早报讯）在印度市场营运短短几个月后，电子商务公司冬海集团（Sea Limited）周一（3月28日）宣布，由于“全球市场的不确定性”，决定撤出属于“初期阶段”的印度零售市场。这个消息让冬海股票今晚盘前即刻下跌10.12美元或8.72％，截稿时报106.00美元。

在本月初，冬海的电商平台虾皮（Shopee）也在初试进军欧洲市场不到几个月里，就宣布开始撤出法国。不过当时冬海对《联合早报》说，法国只是其试水温之小试，不足挂齿。

另外在2月中旬，印度政府也宣布禁止下载冬海的Garena Free Fire游戏。当时印度政府是因为游戏代码的安全问题发出上述禁止令。而Free Fire约占冬海游戏收入的10％，顿时造成冬海股票在纽约股市受挫，单日市值缩水160亿美元。

不过，根据知情人士对《联合早报》说，这次的决定纯粹是个商业决定，与Garena Free Fire游戏事件没有关系。相反的，冬海现在还在与印度方面积极协商，希望当局能够解除对该线上游戏的禁止令。

另外，虾皮在答复《联合早报》询问的声明中则表示，它将努力“支持当地的卖家和买家社区，以及我们的当地团队，以便使这个过程尽可能顺利完成”。而该声明仅涵盖的是印度的零售活动，而非线上游戏活动。

冬海是在去年10月开始在印度开展业务，这是该集团向国际市场扩展的一部分。除了印度，该集团也把业务拓展至欧洲区域。

截至周一，虾皮的印度网站仍在运营，并表示它为客户提供“大折扣和有吸引力的交易”。