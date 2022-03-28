周一美市盘前几乎持平 重点谈刚电子商务支付巨头PayPal

今天重点：

美国华尔街股市今晚（3月28日）几乎持平。主要股指期货7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起2.10点或0.05％，报4545.10点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则微跌8.50点或0.06％，报14745.80点；道琼斯指数期货则起27.10点，报34888.30点。

美国国债收益率跃升至近三年来的最高水平，支持金融股上周五上涨，标准与普尔500指数也因此收高。该指数上周五上升22.88点，闭市报4543.04点。重量级的道琼斯指数则上升153.34点，闭市报34861.24点。

虽然在尾盘反弹，但是科技股和其他大型成长股大多都下跌。纳斯达克100指数上周五也跟着退低0.08％或11.39点，以14754.31点收市。

美国股市隔夜交易继续保持淡静，交易所的总成交量为119亿2000万股，比过去20天的142亿8000万股平均成交量少许多。

本周即将发布业绩的包括：周一的杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group），以及周二的美国宠物食品在线零售商Chewy、运动时装零售集团Lululemon Athletica、美国食品及调味料公司McCormick、美光科技（Micron Technology）和PVH（PVH前身为Phillips-Van Heusen Corporation，是美国服装公司，旗下拥有Tommy Hilfiger和Calvin Klein等国际品牌）。

周三发布业绩的有BioNTech和Paychex；周四的则是拥有Walgreens和Boots品牌的零售连锁药店Walgreens Boots Alliance。

盘前交易重点：

中国电动汽车制造商小鹏（Xpeng）将于今晚公布第四季度业绩。年初至今股价下跌约46％，所以股东们都期待今晚会有好消息提振。该股盘前起0.60美元，截稿时报27.65美元。

根据游戏驿站（GameStop）向证券交易委员会提交的表格，该公司董事阿塔尔（Alan Attal）在本月24日以19万5000美元购买了1500股，平均每股价格为129.91美元。阿塔尔自去年1月开始担任游戏驿站董事，现在拥有13万零423股自家股票。他的举动刺激该股今晚盘前继续上升4.05美元，截稿时报156.00美元。

市场传说Coinbase已经接近完成收购巴西加密独角兽2TM，支持Coinbase股价今晚在盘前交易中上涨4.16％，截稿时报194.48美元。

市场传说，电动汽车特斯拉（Tesla）将暂停在上海工厂的生产活动，为期四天，以便分两个阶段进行冠病相关的大规模测试。但是现在市场突然盛传特斯拉可能拆股的消息，即刻让该股在今晚盘前显著上升57.70美元，截稿时报1,068.34美元。

最近股价一度跌破100美元的PayPal，股价走势领股东担心、令投资者却步。下文我们就谈谈这个电子商务支付巨头。该股今晚盘前微起0.39美元，截稿时报114.15美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、西方石油（Occidental Petroleum）、超微（Advanced Micro Devices）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

PayPal对Pinterest的收购失败，难免让投资者担心该公司下一步走向何方。（路透社）

PayPal（纳斯达克证券交易所代码：PYPL）

（早报讯）自去年7月见顶以来，金融科技巨头PayPal的股价经历相当多波折，让人很难相信这样一个成熟的大型科技股，会在几个月内从300多美元跌至100多美元，甚至还在本月初一度跌破百元水平。

最近PayPal对Pinterest的收购失败，难免让投资者担心该公司下一步走向何方。对投资者来说，PayPal依赖eBay交易平台的“时代”已经越来越没有‘吸引力’了。PayPal必须寻找能够加强它在电子商务支付领域的新方向，这已经不是什么秘密。那么PayPal今后的发展势头是在社交商务这一块，还是其他新的扩张领域呢？现在投资者似乎还看不清。

另外，今年早些时候，PayPal曾证实了市场消息，表示它正在探讨稳定币（stablecoin）的潜能。毫无疑问，如果PayPal能够通过其平台提供PayPal Coin，它很可能是有史以来最受信任和最令人兴奋的加密货币之一。如果真的有可能推出这样的稳定​​币，那么PayPal的股票，就可以证明它高昂的市盈率倍数是合理的。可是，到目前为止，PayPal还没有对此做进一步的宣布。

虽然如此，市场还是有人看好PayPal的。德意志银行（Deutsche Bank）分析师基恩（Bryan Keane）最近就重申了他对PayPal的“买入”评级。他的理由是，PayPal最终会向中国扩张，同时也会扩大PayPal平台上的产品选择。基恩的目标价是200美元。这意味着PayPal从目前的113美元股价，还有很大的上涨空间。

MoffettNathanson的分析师埃利斯（Lisa Ellis）也给予PayPal“买入”评级和190美元的目标价。她认为，中国的进一步复苏、平台上的新产品以及美国eBay的增长都具有潜力。

在Tipranks的38名分析师当中，27名分析师给予该股“买入”的评级，10名分析师给予该股“持守”的评级，一名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是182.59美元