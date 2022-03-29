AMC股价猛飚45％ 旗下Hycroft Mining也起超过80％

（早报讯）模因股票电影院连锁公司AMC隔夜猛飚45％。其首席执行官亚隆（Adam Aron）星期天（3月27日）公开表示继收购Hycroft Mining后，他还会继续寻找新的投资目标，刺激AMC直线上升。该股隔夜以29.33美元收市，起9.09美元。

路透社引述亚隆说：“我想未来AMC会有更多的‘第三方外部并购行动’。AMC摘星已经不是遥不可及，AMC也具有收购有强劲潜在回报的投资项目。”

AMC是在本月初宣布以2790万美元收购Hycroft Mining的大量股份。该公司当时的宣布震惊了市场。市场看到了两个受散户和社交平台Reddit交易者青睐的模因股票（Meme Stocks）共同合作，以避免其中一方，即Hycroft Mining走向破产。

而现在AMC看来还会继续积极寻找投资的目标。亚隆的谈话给了市场最好的“明示”。亚隆也指出，AMC对Hycroft Mining的投资是成功的，因此他有理由让AMC进行更多的投资。

AMC较早前是以每股1.07美元的价格，收购了Hycroft Mining的股票和选择权。现在这家矿业公司的股票已经在隔夜达到2.32美元的收市价，单日升幅达到惊人的1.04美元或81.25％。

在散户纷纷进场推高股价之际，隔夜AMC和Hycroft Mining的股票交易量也非常大。隔夜AMC成交量是2亿1964万2395股，比日均4810万股交易量多出了三倍。Hycroft Mining隔夜则有超过3亿8530万股易手，其日均交易量则是2890万股。