福特执行主席比尔福特 买进自家股票

（早报讯）福特（Ford Motor）创始人亨利福特（Henry Ford）的曾孙，也是该公司的执行主席比尔福特（Bill Ford），上周四（3月24日）进场吸购大量的自家股票，让开年至今股价已经下滑了超过23％的福特股票开始受到投资者的注意。

比尔福特是以450万美元购买了26万7697股福特股票，平均每股买入价是16.81美元。根据比尔福特呈报给美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）表格，他是通过投票信托进行这项交易的。该信托现在总共拥有420万股福特股票。

此外，比尔福特也通过其他信托为自己、他的孩子和年金信托，另外持有福特的1140万股股票。

比尔福特最后一次是在去年12月进场增持福特股票。当时他是以850万美元的价格，购买了41万2500股，每股平均价格是20.62美元。当时该交易也是通过信托进行的。

在大约同个时候，比尔福特的女儿英格利斯·亚历山德拉·福特（English Alexandra Ford）也以每股19.33美元的平均价格，买进了3万8789股福特股票。这项交易总值达75万美元。

福特股票隔夜以16.67美元收市，起0.20或1.21％。