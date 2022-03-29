周二美市盘前继续稳健上升 重点谈刚举办开发者大会的英伟达

今天重点：

（早报讯）●美国华尔街股市期货今晚（3月29日）稳健上升。主要股指期货7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起16.20点或0.35％，报4591.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则起42.20点或0.28％，报15029.60点；道琼斯指数期货也上升135.50点，报35091.40点。

●俄罗斯和乌克兰准备举行两周多以来的首次面对面和平谈判，给于股市一点喘气的空间。特斯拉（Tesla）股价上涨8.03％，盖过了能源和银行股的疲软，支持标准与普尔500指数隔夜（周一）连续第三天上涨。

●标准与普尔500指数隔夜起了32.46点，闭市报4575.52点。重量级的道琼斯指数则上升94.65点，闭市报34955.89点。纳斯达克100指数隔夜也大幅回升1.58％或233.09点，以14987.40点收市。

●基于全球风险不断升级，以及联储局加息的可能性已经被市场消化，摩根士丹利（Morgan Stanley）隔夜下调美国银行股的评级，导致金融股隔夜盘中走弱。

●美国股市隔夜交易继续淡静，交易所的总成交量为112亿3000万股，比过去20天的140亿9000万股平均成交量显著减少。

●本周即将发布业绩的包括：今晚的美国宠物食品在线零售商Chewy、运动时装零售集团Lululemon Athletica、美国食品及调味料公司McCormick、美光科技（Micron Technology）和PVH（PVH前身为Phillips-Van Heusen Corporation，旗下拥有Tommy Hilfiger和Calvin Klein等国际品牌）。

●在明天周三发布业绩的有BioNTech和Paychex；周四的则是拥有Walgreens和Boots品牌的零售连锁药店Walgreens Boots Alliance。

盘前交易重点：

●模因股票又回到了美市舞台中央。AMC、游戏驿站（GameStop）和Bed Bath & Beyond的股价隔夜大涨。其中AMC股价隔夜更是猛飚45％，它收购的Hycroft Mining更起超过80％。今晚盘前这些模因股票回跌，跌幅介于2％至5％，只有Hycroft Mining还继续猛升24％。

●冬海（Sea）以增长前景不佳为理由，关闭在印度的虾皮（Shopee）业务，被市场视为明确的决定，支持该股今晚盘前上升2.78美元，截稿时报119.76美元。

●华尔街一般分析师预测，Lululemon Athletica在今晚收盘后，发布的季度每股盈利会是3.28美元，营业额则会是21亿3000万美元。该股今晚盘前起5.02美元，截稿时报336.80美元。

●美光科技（Micron Technology）将在今晚市场收盘后发布季度业绩。华尔街一般分析师预测，这个季度的营业额会是75亿2000万美元，每股盈利则是1.97美元。该股今晚盘前交易中上升0.88美元，截稿时报80.74美元。

●最近英伟达（Nvidia）的股价开始有回转迹象，并从近期低点开始回弹超过30％。下文我们就谈谈这个晶片巨头的最新动态。该股今晚盘前起1.71美元，截稿时报283.90美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）、苹果（Apple）、Carnival Corp和西方石油（Occidental Petroleum）。截稿时，这些活跃股的股价全部上升。

到目前为止，该集团旗下的视频游戏和数据中心市场一直是这一惊人增长的支柱，相信也会是该公司保持其发展势头的主要力量来源。（路透社）

英伟达（Nvidia）

（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

英伟达股票价格再次开始上涨。自本月14日以来，该股已经从近期的213美元低点，上涨了超过32％，并在隔夜以282.19美元收市。不过这个价格与其52周高点，即346.47美元相比，还差了一大截。这是否意味现在是进场吸购英伟达的机会呢？

英伟达的股价并不便宜。根据雅虎财经（Yahoo! Finance），该股的本益比是73.30倍。但是与去年的90倍，或者前年的85倍相比，该股价格已经“合理化”许多。2019年该股的本益比是60倍。换言之，目前的价格已经接近三年前的水平了。

但是英伟达的业务是否还停留在三年前的水平呢？

在英伟达上周刚刚结束的四天开发者大会上，该公司展示了许多支持新领域的新产品，例如：支持人工智能（AI）的数据中心、自动驾驶汽车和数码“孪生”应用程序等。这些热门技术将是该公司继续取得快速长期增长的元素。

英伟达在会上也推出了名为“Grace”的中央处理器（CPU）超级晶片。该晶片能够针对高性能计算（high-performance computing）市场和人工智能数据中心的需求。英伟达也表示，该晶片结合了两个互连的服务器中央处理器，与当今领先的服务器晶片相比，能够提供两倍的内存带宽和能效。

英伟达还表示，高性能计算、超级计算、云端计算和超大规模市场的领先企业都已经与该公司合作，将“Grace Superchip”集成到他们的应用程序中。该产品预料会在2023年上半年正式上市。这对英伟达来说意义重大，因为这显示该公司已经成功进军到原先未触及的领域了。

到2023年，服务器中央处理器市场预料将是个190亿美元的庞大市场。该领域目前是由英伟达的竞争对手英特尔（Intel）和超微（Advanced Micro Devices）的天下。根据Mercury Research的数据，截至去年底，英特尔控制了近90％的服务器中央处理器市场，超微则占据了剩余的市场份额。但是在英伟达开始进军这个领域后，这个庞大的市场的版图相信会改变。

另外，在同一场开发者大会上，英伟达也宣布其汽车产品线已增至110亿美元，与一年前的80亿美元相比已有了相当大的增长。这个部分的业务相信很快就能转化为实际收入。

不仅如此，该公司的自动驾驶平台现在已经投入生产。全球第二大电动汽车制造商比亚迪（BYD）也宣布将以英伟达的DRIVE Hyperion架构基础上建造其下一代电动车队。上一财年度里，这类电动汽车只为该公司带进了5亿6600万美元的收入，占总收入的2％。但是，在接下来的日子里，这个比重相信会越来越可观。

英伟达刚发布的业绩显示，营业额猛增61％至269亿美元。调整后的盈利增长达78％至每股盈利4.44美元。到目前为止，该集团旗下的视频游戏和数据中心市场一直是这一惊人增长的支柱，相信也会是该公司保持其发展势头的主要力量来源。再加上该公司已准备好进入利润更高的新市场，其前景确实是令人感到期待的。

在Tipranks的26名分析师当中，21名分析师给予该股“买入”的评级，五名分析师给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是350.22美元。