韩国：朝鲜上周发射的并非新型洲际弹道导弹

（早报讯）韩国国防事务官员指出，朝鲜上周宣称成功试射了一枚“巨大的”新型洲际弹道导弹，但实际上发射的是最初于2017年发射过的导弹，想要在导弹类型上欺骗世界。

彭博社报道，韩国国防部周二（3月29日）在一份报告中对议员们指出，朝鲜上周发射的洲际弹道导弹可能是“火星-15”(Hwasong-15)，该导弹于2017年11月成功试射，用于携带单枚核弹头。该导弹没有携带多枚弹头的“火星-17”先进，朝鲜以一则制作痕迹明显的视频宣告该导弹试射成功。

韩国官员表示，“火星-17”发射视频中阴影的方向显示，视频是在上午8时至10时拍摄的，而非朝鲜所宣布的、洲际弹道导弹进入空间，随后落入日本海的上周四的下午。官员们还说，视频中显示的云层也与发射当点的天气不符。

这意味着，朝鲜可能使用了3月16日上午“火星-17”试射失败时拍摄的视频，而实际上发射的是“火星-15”，并对外界宣称发射成功，先前NK News报道了这一消息。金正恩政权一直以来依靠武器试射来提升其作为国家保护者的形象，使其有动机掩盖可在平壤上空看到的试射失败的情况。

韩国国防部解释道，朝鲜用八天来确认技术问题、并再次试射“火星-17”，“时间不够”，并称在朝鲜人民看到早前试射失败之后，朝鲜需要一个宣传工具。