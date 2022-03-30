美国FDA批准50岁以上人接种第二剂冠病疫苗追加剂

（早报讯）美国食品和药物管理局（FDA）批准让50岁及以上人群以及免疫力低下者接种第二剂辉瑞或莫德纳冠病疫苗追加剂。第二剂与第一剂追加剂需间隔至少四个月。

彭博社报道，FDA疫苗部门负责人马克斯周二（3月29日）发表声明说，当前数据显示，对于老年人和免疫力低下者，冠病疫苗在预防重症方面效用会逐渐降低，而接种第二剂追加剂可增强对高风险人群的保护。

马克斯还敦促尚未接种追加剂的人尽快接种。他说，数据表明，对所有成年人而言，接种追加剂在预防重症方面可以起到重要作用。

FDA此前已批准向12岁及以上免疫功能低下者提供第二剂追加剂。

FDA说，当局判定为50岁及以上人群接种第二剂追加剂的益处大于风险。该局称，以色列卫生部数据显示，目前已有70万名18岁以上人群接种辉瑞冠病疫苗第二剂追加剂，其中有60万人为60岁以上人群。当前未发现与第二剂追加剂相关的安全问题。

美国疾病控制与预防中心（CDC）统计，美国已接种一剂疫苗人数超过2亿5500万人，占总人口的76.9%；完成疫苗接种人数超过2亿1700万人，占总人口的65.5%；接种追加剂人数达9731万人，占已完成疫苗接种的44.8%。

最新数据显示，目前奥密克戎亚变种毒株BA.2已成为在美国传播的主导病毒，占新增病例的54.9%。