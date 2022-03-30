民调：韩国过半民众反对总统府搬迁

（早报讯）韩国最新一项民调结果显示，过半韩国人反对候任总统尹锡悦将总统府迁往位于首尔市龙山区的国防部大楼。

韩联社报道，民调机构Embrain Public在3月27至28日对全国1004名成年人进行有关总统府迁址问题的民调结果显示，赞成总统办公室搬迁的比例为44.3%，反对占51.9%，保留意见占3.8%。

受访者被问及在迁址课题上倾向于哪一意见时，44.5%的受访者选择“维持总统在青瓦台办公的现状”，24.3%的人回答“应按候任总统的意愿，就职的同时迁至龙山”，23.7%的人认为“迁往龙山的时间要调整”，还有6.2%的人“支持搬迁，但选址龙山不可取”。

对于新旧政权在交接过程中暴露的矛盾，32.2%的人认为文在寅政府须承担更大责任，33.4%的人则认为候任总统尹锡悦的责任更大，认为二者都有责任的比例也占32.4%。

据报道，韩国候任总统尹锡悦较早前宣布，为了“更好地与公众沟通”，他就职后将不入住青瓦台总统府，而是把总统办公室迁至位于首尔市中心的国防部大楼。

不少媒体猜测这或许和青瓦台的风水有关。韩国历届总统下台后，几乎没有一个有好下场。朴正熙被暗杀、全斗焕和卢泰愚卸任后入狱、卢武铉跳山崖自杀、朴槿惠在任内被弹劾下台、李明博目前也在坐牢。

不过，韩国政界指这项决定可能使国家安保出现巨大漏洞。据了解，此次总统办公室搬迁预计将花费496亿韩元（约5500万新元)，其中包括国防部翻新费及防弹窗安装费等。