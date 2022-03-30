世界粮食计划署：全球面临二战以来最大粮食危机

（早报讯）联合国官员警告，随着俄乌冲突升级，乌克兰已经从世界粮仓变成了等待救济的队伍。这加剧了全球粮食短缺问题，世界粮食计划署将难以向约1亿2500万名需要帮助的人提供食物。

路透社报道，世界粮食计划署（WFP）执行主任比斯利称：“这不仅仅是对乌克兰和该地区的毁灭性打击，它对全球的影响将是自二战以来所见过最严重的。”

俄乌冲突升级后，全球粮食供应紧张的形势加剧。乌克兰是全球重要的粮食供应国，生产全球49.6%的葵花籽油、10%小麦、12.6%大麦和15.3%玉米。

比斯利透露：“世界粮食计划署购买的粮食中有一半来自乌克兰，所以你能设想这将对我们的运作造成多大破坏。”

他补充称，许多乌克兰农民都在前线地区，由于来自俄罗斯和白俄罗斯的化肥产品短缺，危机进一步加剧。比斯利指出：“如果你不给作物施肥，产量至少会减少50%。”

比斯利表示，早在俄乌冲突爆发之前，世界粮食计划署已在应对飙升的油价、食品价格和运输成本等问题。该机构也不得不削减对也门等地数百万人的粮食配给。比斯利警告称，如果俄乌冲突不尽快结束，世界将付出巨大代价。

俄乌冲突引发的粮食问题已在全球引起警惕，美国总统拜登上周表示，食品短缺的问题真实存在，他计划加强与欧盟的合作，以应对全球粮食短缺，并在必要时直接提供粮食援助，从而防止危机爆发。