周三美市盘前因套利退低 重点谈最近猛飚的模因股AMC

今天重点：

在连续上升四天后，美国华尔街股市今晚（3月30日）因套利下跌。主要股指期货7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌13.00点或0.28％，报4618.60点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也跌72.80点或0.48％，报15166.50点；道琼斯指数期货则退低77.90点，报35216.30点。

市场乐观地认为，俄罗斯和乌克兰之间冲突的协议正取得进展，支持美国华尔街股市隔夜（周二）上涨。标准与普尔500指数隔夜起了56.08点，闭市报4631.60点。重量级的道琼斯指数则上升338.30点，闭市报35294.19点。纳斯达克100指数隔夜也大幅回升1.68％或251.91点，以15239.32点收市。

美国股市隔夜交易稍微开始活跃些，交易所的总成交量为132亿2000万股，但是还是比过去20天的140亿股平均成交量少。

本周即将发布业绩的包括：今晚发布业绩的BioNTech和Paychex；周四的则是拥有Walgreens和Boots品牌的零售连锁药店Walgreens Boots Alliance。

盘前交易重点：

美国宠物食品在线零售商Chewy隔夜发布对销售前景的预测。由于该预测低过华尔街分析师的普遍共识，导致该股今晚盘前猛跌15.37％，截稿时报43.16美元。

美国最大的晶片制造商美光科技（Micron Technology），于隔夜对本季度做出了乐观的预测，而且也再次表明快速扩张的数据中心客户需求仍然强劲。这个好消息带动该股今晚盘前上升3.15美元，截稿时报85.20美元。

Lululemon Athletica隔夜预测，该集团今年全年盈利和营业额都将双双超越之前的预测。不仅如此，该瑜伽服制造商也宣布，将会选择性的调高零售价，支持该股今晚盘前起25.03美元，截稿时报369.00美元。

最近再次令人看得目不转睛的模因股票-电影院连锁公司AMC来势汹汹。下文我们就谈谈这只模因股票最近到底发生什么事。该股今晚盘前微跌0.39美元，截稿时报29.05美元。

盘前活跃股按序：美光科技（Micron Technology）、苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Carnival Corp和英伟达（NVIDIA）。截稿时，除了美光上升，其他四只活跃股的股价都下跌。

AMC第四季度营业额达11亿7000万美元，比去年同期的1亿6300万美元来得高许多，显示消费者越来越愿意重返影院。（路透社）

AMC（纽约证券交易所代码：AMC）

（早报讯）模因股票（meme stock）电影院连锁公司AMC这阵子再次掀起波澜。在过去两周里，AMC股价翻了一番多，其中本周一单日更是上涨45％。不过投资者需要注意的是，最近的反弹并不是因为AMC基本面走强，而是因为社交平台Reddit投资者再次积极推动该股。

当然，这并不是说该公司最近完全没‘做工’。其实最近AMC还出人意料之外的投资在陷入困境的金银矿公司Hycroft Mining。不仅如此，最近频频公开露面的首席执行官亚隆（Adam Aron）还在周日公开表示，继收购Hycroft Mining后，他还会继续寻找新的投资目标，让模因股票粉丝兴奋非常。

在Reddit的AMC粉丝个个赞同AMC进军贵金属市场。在该社交媒体上，Hycroft Mining也被AMC的粉丝大肆宣传。他们明确表示，他们认为这两只股票有着不可分割的联系。

然而，对于许多市场分析师来说，陷入业务困境的Hycroft Mining是令人头疼的投资。尽管AMC管理层认为他们是‘困境的专家’，而且有能力让该公司起死回生，但是到目前为止，这个管理层并没有拿出什么实际的行动来证明。

在避开了倒闭命运之后，Hycroft Mining最近也只是开始允许加密货币的交易，以及推出NFT。但是，这些毕竟是非常表面的改变。该公司的核心业务仍在挣扎着。

所幸AMC本身的核心业务开始有点转机。当AMC于本月初公布第四季度和去年全年业绩时，股东们确实是有意外的惊喜，因为该公司的第四季度盈利同比增长了近十倍。AMC第四季度营业额达11亿7000万美元，比去年同期的1亿6300万美元来得高许多，显示消费者越来越愿意重返影院。

此外，AMC发现电影观众现在也更愿意花费。在美国，每位客户的食品和饮料消费同比增长11％至7.21美元，在国际市场的则增长13％至4.64美元。这对股东来说是一个极好趋势，因为食品和饮料业务是最赚钱的。AMC从饮食方面赚取的营业额是3亿8100万美元，而其成本仅是5900万美元。

为了要投资者对AMC核心业务再次有信心，亚隆之后也另外发表推文，表示旗下的电影院人流继续显著增加。

他在推文中说：“今年1月和2月的电影上映速度虽然很慢，但随后出现了蝙蝠侠（The Batman）。现在整个电影闸门已经打开了！3月25日的失落之城（The Lost City）、4月1日的莫比乌斯（Morbius）、4月8日的刺猬索尼克2（Sonic the Hedgehog 2）和救护车（Ambulance）、4月15日神奇怪兽（Fantastic Beasts）和斯图神父（Father Stu）、4月24日的天才（Massive Talent）。夏季大片开始接二连三推出！”

不过，在Tipranks的五名分析师当中，似乎没有一人像亚隆这样兴奋。当中没有分析师给予该股“买入”的评级，三名分析师给予该股“持守”的评级，两名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价也仅是9.83美元。

但是，AMC股价隔夜却以29.44美元收市，到底是模因股票太过“无厘头”，还是这次真的是分析师真的看走眼了，真的是让人无法理解。