斯里兰卡陷入严重经济危机 全国每天停电10小时

（早报讯）斯里兰卡的企业和家庭周三（3月30日）面临长达10个小时的停电，电力监管机构敦促百多万政府雇员在家工作，以节省能源。

路透社报道，由于外汇短缺，岛国斯里兰卡已陷入数十年来最严重的经济危机。它已无力支付燃料运输费用，并准备寻求国际货币基金组织的援助。

公共事业委员会主席贾纳卡·拉特纳亚克告诉路透社记者：“我们向政府提出了要求，允许大约130万公共部门员工在接下来的两天内在家工作，这样我们就可以更好地应对燃料和电力短缺问题。”

斯里兰卡本月起已落实每天停电七个小时的措施。过去两年，斯里兰卡的外汇储备下降了70%，截至2月降至微不足道的23.1亿美元（31.29亿新元），这使斯里兰卡难以进口食品和燃料等必需品。2022年，斯里兰卡需要偿还约69亿美元的债务。

中国通讯社引述媒体的报道说，斯里兰卡最大的国有电力公司锡兰电力局30日说，即日起在全国范围内实施每天停电10小时的措施。

斯里兰卡正处于1948年独立以来最严重的经济危机当中，外汇严重短缺导致无法购买进口商品。斯里兰卡60%的电力依靠煤炭和石油发电，而煤炭和石油均需从国外进口。

此外，该国约40%的电力为水力发电，但因干旱天气，大多数水库处于极度缺水状况。

至少两医院暂停一般手术

法新社报道，至少有两家医院暂停了一般手术，这是因为重要医疗用品、麻醉剂和药品严重不足，无法进行诊断测试，决定将资源留作紧急情况使用。

该国最大的医疗机构斯里兰卡国家医院也停止了常规诊断检测。但官员补充道，该医疗设施继续从国家电网获得电力供应。

3月19日，因斯里兰卡国内纸张匮乏和印刷机器不足，原定考试无限期推迟。

由于缺乏外汇，目前斯里兰卡国内食品、燃料和药品等很多商品供应不足。全国各地的杂货店和加油站前经常会排起长队。奶粉、糖、大米等生活必需品实行定量配给。