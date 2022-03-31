消息：拜登政府拟释放1亿8000万桶石油储备来压低油价

知情人士透露，为压低油价，美国拜登政府正考虑在未来数个月从战略石油储备（Strategic Petroleum Reserve，简称SPR）释放总计1亿8000万桶石油。

据路透社报道，这是美国过去六个月第三次从SPR释放石油储备，也是SPR近50年历史以来最大批的储备石油释放。

此前，拜登已两次下令大规模释放美国石油储备，包括去年11月释出5000万桶，今年3月再释出3000万桶。

迄今为止，因应全球石油需求恢复到接近疫情前水平，加上供应短缺，上述释放未能成功压下油价。

自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，美国及其盟友向世界第二大产油国俄罗斯实施严厉制裁，令买家不愿购买俄石油，促使油价看涨。本月较早时，布伦特原油价格平均每桶飙升至139美元（下同，约188新元），为2008年以来新高。

白宫透露，美国总统拜登将在周四（3月31日）当地时间下午1时30分（新加坡时间4月1日凌晨1时30分）发表讲话，内容包括政府将如何降低油价上涨所带来的压力，以及如何调低汽油价格。

除释放更多石油储备外，拜登政府也考虑暂时取消夏季售卖乙醇油类的限制，协助美国消费者降低油价成本。乙醇油类由玉米提炼制成，价格比普通汽油便宜。