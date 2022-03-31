应该在拆分前购买特斯拉股票吗？

（早报讯）这三天市场传开特斯拉（Tesla）计划再次进行股票拆分的消息，投资者即刻对特斯拉股票感到兴奋万分。虽然拆分计划尚未正式公布，特斯拉也没有宣布任何日期，甚至连分拆比例都不知道，但是消息的势头强劲，有些投资者甚至已经视之为定局。毕竟人们没有忘记特斯拉股票自2020年首次拆分后带来的甜蜜滋味。

特斯拉股票拆分对投资者到底意味着什么？投资者应该现在就买特斯拉股票吗？

许多投资者应该还记得，特斯拉当年宣布以每股拆为五股的方式拆分后，其股票价格就从那时起开始飙升。单是从宣布拆分到正式拆分的交易日，特斯拉股价总共飙升了80％。今天，单是盛传就让该股在过去三天里上升了9.5％，隔夜闭市报1093.99美元。

以这几天特斯拉股价的走势来看，特斯拉的拆股历史可能重演。因此对于那些第一次错过特斯拉拆股“甜头”的投资者来说，眼看机会可能重来，所以在这个关键机会显得紧张，不想错过。

的确，特斯拉即将拆股是很有吸引力的消息。华尔街证券公司Wedbush分析师艾夫斯（Dan Ives）在本周一（3月28日）发布的分析报告中就说，特斯拉股票分拆是个“明智的战略举措”。他给予特斯拉股票的评级是“买入”，分拆前的目标价为1400美元。

辉立Nova投资策略师黄国荣在接受《联合早报》访问时说：“追溯至2020年8月31日拆股日的那段期间，特斯拉股价一度还升高到每股2318.49美元。而在8月31日拆分日当天，该股开盘价是444.61美元。换个角度看，如果投资者在分拆前持有1股特斯拉股票（当时价值约为2318美元），那么今天他在特斯拉的价值将是在5459.20美元左右，即持有5股每股现价1091.84美元。这也就是说，在一年半的时间里（从2020年8月30日算起），这笔投资的收益率大约是135％。”

黄国荣说：“虽然股票拆分可以使股票看起来更便宜并提高流动性，但它不会影响股票的基本面。投资者应注意，特斯拉的季度净收入在过去几个季度一直在增加，这应该是该股价一直在上涨的主要原因。”

根据特斯拉过去的业绩报告，该公司2020年第三季度的净利是3亿3100万美元，而特斯拉截至去年第四季度的最新净利则是23亿2100万美元。季度净收入增长近6倍。

特斯拉在不久前的第四季度业绩也创下了新纪录，总共交出30万8600辆电动汽车，超过市场分析师普遍预测的26万7000辆。这使全年总出货量达到93万6172辆，也比市场的89万7000辆共识来得高出许多。

就在上周，特斯拉在德国柏林郊外开设的霸级工厂（Gigafactory）也交出了第一批电动汽车，显示特斯拉的生产能力今年已经获得提高。现在，特斯拉原定于4月7日在得克萨斯州开设的最新制造工厂也只差几天就要开始加入阵容了。

挂牌公司实施股票拆分，其实是想通过这个方法让其股价更“大众化”，使较小规模的投资者也能够容易购买他们的股票。自从首次分拆实施以来，特斯拉的股价已经翻了一番多。虽然股票分割会稀释股价，但是它不会影响公司的整体价值。

不过，虽然特斯拉已向美国证券交易委员会（SEC）提交了8K文件说明其拆分意愿，但是这个计划是否能够落实还是得取决于股东的批准。而到目前为止，股东大会正式日期还未敲定，虽然市场已经盛传可能会在今年6月间举行。

以现有情况来看，实在想不出有什么理由会让股东反对拆分股票计划。如之前所述，第一次股票拆分计划已经非常显著的提振了股价。虽然当前股东股价被稀释，但他们也将获得额外股票以维持原本持有的股权。

话虽如此，黄国荣还是认为，是否购买股票的最终决定应主要取决于公司的基本面，以及该公司今后是否能够持续增长，而不是其历史趋势，并期待能够历史重演。

IG市场策略师叶俊荣在接受《联合早报》专访时也说：“特斯拉上一次拆股时，从拆股公告发布到拆股当天，股价虽然飙升近80％，就连在特斯拉拆分生效的当天，其股价也上涨了12.6％，但是，该股随后也很快地在接下来的五个交易日里退低了接近34％。”

因此，叶俊荣认为，如果按照以前的情况，投资者也许可以考虑在拆分前买入，不过必须也同时警惕拆分生效后的任何抛售情况。

这次特斯拉拆股计划，对该股可能还会有多一个“好处”。市场现在也盛传，拆股后的特斯拉有可能被加入道琼斯指数。道琼斯指数是一个以股价为加权基准的指数。而特斯拉目前的价格接近每股1100美元，如果将它加入道琼斯指数，它的权重之大会变得不切实际。

然而，在拆分后，如果是以每一股拆分为五股的话，这将使特斯拉的股价处在220美元左右，如此一来该股就与当前道琼斯指数的其他几个成分股非常一致。而如果特斯拉进入道琼斯指数，这将可能带来与指数相关的吸购，例如：指数基金的吸购。

回看市场其他拆股例子，在2020年7月宣布一股拆分四股后，苹果（Apple）股价也在一个月内上涨了34％。去年晶片制造商英伟达（Nvidia）也宣布了每股分拆成4股的计划。该股价在发布拆股消息至分拆完成的期间总共上涨了24％。

尽管股票分拆很受市场投资者欢迎，但是任何股票股价的短期上涨，都需要紧随其后运营和财务成绩做后垫，否则涨幅可能转瞬即逝，投资者必须要有这个心理准备。

虽然我们仍然不确定特斯拉会在何时拆分股票，分拆细节又是什么，但是在这期间投资者密切关注特斯拉的走势也肯定是明智之举。