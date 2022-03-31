缺柴油发电 斯里兰卡31日起每天断电13小时

（早报讯）斯里兰卡公用事业委员会宣布，3月31日起，全国各地的停电时间将延长到13个小时。斯里兰卡能源部长亚拉奇警告，断电情况可能会持续到今年5月。

斯里兰卡的严重财政危机导致国家缺乏资金进口燃料，常常面临长时间无电状态。斯国电力部门说，当局目前缺乏足够柴油来启动发电机，国家被迫从周四（3月31日）开始实施13小时停电。这是斯里兰卡有史以来最长的一次断电。

路透社报道，亚拉奇说，印度提供的5亿美元（约6亿7000万新元）信贷额度下的一批柴油，预计将于本周六（4月2日）抵达。她说：“柴油一到达，我们将能缩短拉闸限电的时间。但是，在大量雨水到来前，可能在5月的某个时候，断电将不得不继续。我们别无选择。”

由于外汇短缺，斯里兰卡无法支付燃料运输费用，准备寻求国际货币基金组织的援助。在这场斯里兰卡几十年来面临的最严重经济危机中，外汇储备在过去两年下降了70%。

截至2月，斯国外汇储备只有23亿1000万美元，这使得国家难以进口食品和燃料等必需品。

目前造成大规模停电的部分原因，是政府无力为等待卸货的3万7000吨柴油付清5200万美元货款。为了摆脱危机，斯里兰卡财政部长巴西尔·拉贾帕克萨将于4月访问华盛顿，与国际货币基金组织举行会谈。