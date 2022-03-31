周四美市盘前回稳持平 重点谈宠物食品在线零售商Chewy

今天重点：

（早报讯）●有报道称美国总统拜登准备大量释放石油储备，以遏制飙升的能源价格和通货膨胀，让今晚（3月31日）盘前美国股票期货小幅上涨，油价下跌。

●今晚主要股指期货7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起1.40点或0.03％，报4603.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起40.00点或0.27％，报15111.50点；道琼斯指数期货则退低26.80点，报35202.00点。

●美国联储局强硬限制经济增长，再加上俄罗斯和乌克兰之间的和平谈判取得进展的迹象减弱，让美国股市隔夜（周三）下跌，道琼斯指数和标准与普尔500指数也结束了连续四个交易日上涨的走势。

●标准与普尔500指数隔夜微跌29.15点，闭市报4602.45点。重量级的道琼斯指数则下跌65.38点，闭市报35228.81点。纳斯达克100指数隔夜也退低1.10％或167.77点，以15071.55点收市。

●美国股市隔夜交易稍微开始活跃些，交易所的总成交量为116亿9000万股，但还是比过去20天的139亿3000万股平均成交量少。

●今晚发布业绩的有：拥有Walgreens和Boots品牌的零售连锁药店Walgreens Boots Alliance，以及从手机制造商转型为保安系统制造商的黑莓（BlackBerry）。

盘前交易重点：

●美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）属下的基金，隔夜（周三）进场购买了加密货币交易所Coinbase的更多股份。这次的买进数量为9万6591股，以隔夜收市价计算，这个交易总值1890万美元。该股今晚盘前起2.47美元，截稿时报199.17美元。

●据知情人士透露，特斯拉（Tesla）在上海的工厂停产时间会至少延长一天。原本特斯拉在上海工厂的生产活动暂停四天，以便分两个阶段进行冠病相关的大规模测试。特斯拉股价今晚盘前上升3.85美元，截稿时报1097.84美元。

●中国搜索引擎巨头百度（Baidu）周四表示，在该公司被美国证券监管机构列入面临退市风险的公司名单后，该公司已经开始探索各种解决选择。该公司表示，百度及其属下流媒体公司爱奇艺（iQIYI），将继续遵守中国和美国的相关法规。百度今晚盘前退低3.32美元，截稿时报140.51美元；爱奇艺也退0.22美元，报4.82美元。

●华尔街分析师一般预测，Walgreens Boots Alliance将在开盘前公布的季度每股盈利会是1.38美元，营业额则会是333亿6000万美元。该股今晚盘前起1.17美元，截稿时报48.63美元。

●市场分析师预计，黑莓在今晚收盘后，将宣布季度每股亏损0.07美元，营业额则会是1亿7725万美元。黑莓股价在今晚盘前微起0.11美元，截稿时报7.70美元。

●刚刚发布业绩的宠物食品在线零售商Chewy，股价隔夜下挫超过16％。下文我们就谈谈为什么这只股票一直“吠”不起来。该股今晚盘前微起0.19美元，截稿时报42.98美元。

●盘前活跃股按序：超微（Advanced Micro Devices）、英伟达（NVIDIA）、American Airlines、西方石油（Occidental Petroleum）和Carnival Corp。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

Chewy

（纽约证券交易所代码：CHWY）

美国宠物食品在线零售商Chewy刚刚在3月29日股市收盘后，公布去年第四季度业绩。但是欠佳的业绩表现，让该股价于周三开盘后就直线猛跌超过16％。

Chewy第四季度业绩到底出了什么问题呢？

除了连续第三个季度出现亏损之外，这家宠物护理产品在线零售商发表的营业额也低过华尔街一般分析师的共识，甚至还低过该公司之前自己给出的预估数字。此外，投资者对该公司给予的本财年惨淡展望也非常不满意。

Chewy在业绩发布会上说，该公司认为本财年的年营业额将会介于102亿美元至104亿美元之间，比市场普遍预测的108亿美元来得低。除了业绩预估令人失望以外，Chewy还强调公司接下来的增长会放缓。

此外，供应链问题仍然严重影响Chewy的运营。该公司在最近致股东的一封信中说，公司正在努力应对“支撑我们业务的强劲消费者需求，以及极具挑战性的经营环境之间的冲突”。

根据该信件，进口运费成本、人工开支和产品成本的增加，是迫使该公司季度出现亏损的主要原因。管理层还提到，本财季中期冠病变种病毒的出现，更使本已岌岌可危的供应链形势变得更加棘手。

在这封给股东的信传开后，市场分析师接二连三下调对该股的目标价。瑞银（UBS）分析师拉瑟（Michael Lasser），也是TipRanks的五星级分析师，就将Chewy的目标价从原本的46美元下调至42美元，同时重申对Chewy的“卖出”评级。拉瑟指出，Chewy的营业额增长率也比他之前的预测低了1.4％。

除了拉瑟，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师申克（Lauren Schenk）也将Chewy的目标价从68美元下调至62美元，但是他继续维持原本的“持有”评级。

投资银行巴克莱（Barclays）分析师特杨尔（Trevor Young）则将他对Chewy的目标价，从现有的43美元下调至41美元，并保持“持有”评级。Chewy低过预期的盈利率和疲软的业绩展望都是杨尔对Chewy的最大担忧。他表示，要等到清楚看到客户增长改善和毛利率压力降低之后，才会对Chewy股票更有信心。

在Tipranks的18名分析师当中，10名分析师给予该股“买入”的评级，七名分析师给予该股“持守”的评级，一名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是61.00美元。