菲律宾塔阿尔火山一日三次喷发 7000余居民受影响

（早报讯）菲律宾吕宋岛八打雁省塔尔湖的塔阿尔火山主火山口周四（3月31日）三次蒸气岩浆喷发，后续有强烈喷发可能。

菲律宾火山地震研究所（Phivolcs）所长雷纳托·索利杜姆（Renato Solidum Jr.）31日发布信息说，当天上午10时39分，塔阿尔火山（Taal Volcano）蒸气岩浆持续喷发2分钟，产生了900米高烟羽；上午10点47分和10点55分，各喷发1分钟，均产生500米高的烟羽。蒸气岩浆喷发是由岩浆和水相互作用引起。喷发通常由多次爆炸组成，其间隔时间可能不同。

中国新闻社报道，据此前菲火山地震研究所通告，26日上午，塔阿尔火山曾小规模喷发蒸气，火山灰与蒸汽喷到1500米高空，同时伴有地震活动。28日上午，主火山口先后3次蒸气岩浆喷发，火山灰与气体上升形成了一个高达2400米的蒸气岩浆羽流，当天二氧化硫排放量为6405吨。

31日，菲火山地震研究所报告说，在过去24小时内，塔阿尔火山没有发现由火山岩浆运动或喷发引起的火山地震。然而，自3月29日以来，低水平的火山震颤一直存在。

菲律宾国家减灾委员会(NDRRMC)八打雁地方办公室3月31日凌晨3时发布报告，该省18个镇共2047个家庭7237人受到塔阿尔火山活动的影响，塔阿尔火山附近的19所学校已经停课。

自1572年有记录以来，距离菲首都马尼拉约50公里的塔阿尔火山曾33次爆发，其中1911年的爆发导致逾千人死亡。该火山上一次喷发是2020年1月12日，火山灰喷发最高达10至15公里，持续喷发逾10天。当时，火山喷发重灾区八打雁省有100万灾民被迫离开家园。据记载，1754年塔阿尔火山喷发时间曾长达七个月。