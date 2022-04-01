日相表明不退出俄远东萨哈林2号项目

日本首相岸田文雄表明，不会退出位于俄罗斯远东萨哈林的石油天然气开发项目萨哈林2号。

据日本共同社报道，岸田文雄周四（3月31日）在众议院全体会议上说明理由。他说：“（萨哈林2号）对长期且廉价的液化天然气（LNG）稳定供应作出贡献，是能源安全极为重要的项目。”

岸田强调，今后也将遵循七国集团（G7）的方针，为降低对俄罗斯的能源依赖，进一步采取措施。

萨哈林2号被认为是日俄合作的象征，日本商业巨头三井物产和三菱商事参与出资。共同参加该项目的英国石油巨头壳牌已宣布，由于俄罗斯入侵乌克兰，将退出该项目。在西方各国加强对俄施压的形势下，日本是否继续该项目备受关注。

LNG是城市燃气的原料和发电燃料，日本进口的8.8%依赖俄罗斯。其中大部分供应源是萨哈林2号，日本各地的燃气和电力公司在使用。

关于俄罗斯的资源开发，美国埃克森美孚公司表示，考虑退出主要生产原油的萨哈林1号项目。日本政府和伊藤忠商事等参与该项目并拥有权益。计划在北极圈实施的LNG项目则由三井物产与有日本政府背景的机构共同拥有权益。

日本经济产业部长萩生田光一30日在众院经产委员会上强调，萨哈林1号、2号是日本电力和燃气供应不可或缺的能源来源。他还表明，目前不考虑停止北极圈的LNG项目。

岸田在众院全体会议上，就乌克兰局势报告24日举行的七国集团（G7）峰会结果，确认G7主导坚守国际社会秩序的强烈决心。