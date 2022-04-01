俄罗斯将欧盟管理层纳入制裁黑名单

俄罗斯宣布采取反制措施，将欧盟领导层纳入制裁黑名单。

俄罗斯外交部周四（3月31日）在官方网站发声明说，根据对等原则，俄方进一步扩大对欧盟成员国及有关机构实施禁止入境人员名单，作为欧盟对俄单边密集制裁的回应。

声明说，这些限制措施扩大至欧盟领导层，包括一些欧盟委员会委员和欧盟军事机构领导人，以及欧洲议会推行反俄政策的绝大多数议员。

被列入俄方制裁黑名单的还有一些欧盟成员国的政府官员和议员，以及对推动反俄制裁、煽动恐俄情绪、损害说俄语居民权利和自由负有个人责任的一些公众人士和媒体从业人员。

声明说，俄外交部已就相关措施向欧盟驻俄外交使团发出照会。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯外交部欧洲合作司司长尼古拉·科布里聂茨（Nikolai Kobrinets）说，莫斯科不会对欧盟的敌意行动置若罔闻，希望布鲁塞尔将明白与俄罗斯对立不符合自身利益。

科布里聂茨指出，欧盟的行动不能不受到回击，欧盟国家可能最终会明白对立不符合自身利益。布鲁塞尔不负责任的制裁已经对普通欧洲民众的日常生活产生了负面影响。

他补充说：“他们是否愿意自掏腰包为乌克兰平民持续遭到谋杀、欧洲从一个合作与稳定的地区变成冲突区买单？我认为不会。”