联合国为阿富汗募得24.4亿美元人道救援金

国际社会伸出援手，为阿富汗募得24.4亿美元（下同，约33亿新元）人道救援金，与联合国预期目标仍有差距。

综合法新社和中新社报道，为支持阿富汗人道援助，联合国周四（3月31日）同英国、德国和卡塔尔共同举办高级别线上认捐活动。联合国秘书长古特雷斯希望今年能为阿富汗募得44亿美元，最终获得41个国家慷慨解囊，捐出24.4亿美元。

英国将从周五（4月1日）开始的新财年为阿富汗提供3亿8000美元人道援助，至少50%将对准阿富汗女性。德国将额外资助2亿欧元（约3亿新元），美国则再资助2亿400万美元。

古特雷斯警告，阿富汗人道需求自去年6月以来增加两倍，且每天都在继续增长。阿富汗遭遇饥饿和营养不良危机，该国经济实际已经崩溃。国际援助机构因资金问题只能勉强发挥作用，当地合作伙伴面临更大挑战。

根据联合国人道主义事务协调厅数据，多年的冲突和反复的干旱本已导致阿富汗存在持续的人道需求，该国目前局势更是前所未见，超过2440万人需要人道援助才能生存。粮食安全水平以惊人速度下降，一半人口面临严重饥饿，其中900万人处于紧急粮食不安全状态。

古特雷斯强调，要阻止阿富汗经济“死亡螺旋式下滑”，是任何有意义的人道主义反应的第一步，否则无论何种援助行动都无法真正帮助阿富汗人民。已有阿富汗民众被迫出售孩子和自身器官存活。

古特雷斯说，相关方面决定停止对阿富汗的发展支持、冻结阿富汗近90亿美元海外资产带来严重影响，国际社会必须想方设法帮助阿富汗人民避免因这些措施遭受苦难。

他指出，富裕、强大的国家不能忽视他们的决定对最弱势群体的影响。各国必须为阿富汗提供资金，支持阿富汗经济正常运行，确保阿富汗人民免受饥荒。