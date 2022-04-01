格鲁吉亚无法接受南奥塞梯公投加入俄罗斯

格鲁吉亚政府说，他们无法接受亲俄的南奥塞梯将通过公投决定加入俄罗斯的做法，克里姆林宫则重申当局没有采取任何行动促成此事。

据路透社报道，俄罗斯在2008年与格鲁吉亚结束战役后，承认当地两个分离地区南奥塞梯（South Ossetia）和阿布哈兹（Abkhazia）为独立国，并在这两个地区驻军，给予大量金融援助。

俄罗斯塔斯社周四（3月31日）引述格鲁吉亚外长扎卡里亚尼（David Zalkaliani ）说：“当然任何有关南奥塞梯公投的言论都是无法接受的……这个地区仍是格鲁吉亚领土的一部分。”

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，他不能对南奥塞梯的计划发表意见。“（我们）没在法律或其他方面就此议题采取任何行动，但我们同时尊重南奥塞梯人民表达自身意见。”

另一分离地区阿布哈兹支持南奥塞梯的志向，但不与他们共享加入俄罗斯的目标。

美国务院发言人普赖斯称，美国不同意南奥塞梯可能并入俄罗斯，并重申美国秉持尊重格鲁吉亚领土完整的原则。

普赖斯说：“无论是地方政府机构还是俄罗斯都没有权力决定南奥塞梯的未来，这个地区是格鲁吉亚的一部分。”

他称，如同此前不承认克里米亚属于俄罗斯、随后不承认顿涅茨克“人民共和国”和卢甘斯克“人民共和国”独立一样，美国“不会承认俄罗斯分裂格鲁吉亚主权领土的企图”，并重申秉持尊重格鲁吉亚领土完整的原则。