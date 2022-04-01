模因股游戏驿站有样学样 隔夜也宣布拆股计划

（早报讯）模因股票游戏驿站（GameStop）在隔夜股市收市后，竟然出乎意料宣布计划像特斯拉（Tesla）股票一样拆分股票，刺激该股在盘后交易中上涨超过16％。

市场投资者是在隔夜，通过游戏驿站呈交给美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）的文件，获悉了这个重大消息。游戏驿站将会是继电动汽车特斯拉、谷歌（Google）母公司Alphabet和亚马逊（Amazon）等科技巨头脚步之后，另一个近期计划拆分股票的公司。

根据该文件，游戏驿站计划寻求股东批准，授权A类普通股的数量从3亿股增加到10亿股。游戏驿站表示，增加股票数量将能够让它以类似“支付股息”的形式回馈股东。该公司还表示，它可以利用增加股票数量来“为未来的企业需求提供灵活性”。

游戏驿站这种说法似乎也暗示，除了拆分股票之外，该公司也有可能发售新股票。但是，对此该文件没有做进一步的解释。

在拆分计划生效之前，游戏驿站股东必须先投票批准该提议。这项投票会在即将举行的年度会议期间进行，不过该公司尚未宣布年会的日期和地点。

对于股东和模因股票的粉丝来说，虽然还没有细节，但是这个消息就已经足够让模因股票投资者雀跃万分。游戏驿站股价在盘后交易中，就即刻被推高28.11美元或16.87％，报194.69美元。

挂牌公司实施股票拆分，其实是想通过这个方法让其股价更“大众化”，使较小规模的投资者也能够容易购买他们的股票。因此，落实股票拆分后，游戏驿站可能会吸引更多粉丝成为股东。但是，投资者应注意，除了改变股价外，股票拆分不会对游戏驿站股票产生任何其他基本面的影响。