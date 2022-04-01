世界杯抽签4月2日凌晨举行 死亡之组即将诞生？

（早报讯）卡塔尔世界杯抽签仪式将在新加坡时间周六（4月2日）凌晨零时举行。在此之前，国际足总（FIFA）已经依据世界排名等因素，将获得世界杯资格的球队分为四档。值得注意的是，德国和荷兰被列为第二档球队，意味这两队极有可能进入死亡小组。

根据国际足总分档，东道主卡塔尔进入第一档，其余七支一档球队分别是巴西、比利时、法国、阿根廷、英格兰、西班牙和葡萄牙。世界排名前八的球队中，除排名第六的意大利遭淘汰出局外，其余七队都进入第一档。

第二档则包括墨西哥、荷兰、丹麦、德国、乌拉圭、瑞士、美国和克罗地亚，其中实力最强的无疑是荷兰和德国这两支老牌劲旅。除非这两队在抽签中碰到卡塔尔，否则他们所在的小组肯定是本届世界杯中的死亡之组。

第三档球队有塞内加尔、伊朗、日本、摩洛哥、塞尔维亚、波兰、韩国和突尼斯，实力都不可小觑。

第四档球队则包括喀麦隆、加拿大、厄瓜多尔、沙特阿拉伯和加纳。

值得注意的是，第四档还有三个未定名额，分别是6月两场洲际附加赛中的胜者，以及欧洲区的最后一个名额。

两场洲际比赛一场是新西兰对哥斯达黎加，另一场则是亚洲区的阿联酋和澳大利亚先决一胜负，随后胜者对垒秘鲁。

由于乌克兰遭俄罗斯入侵，乌克兰足球队暂时无法参加比赛。根据赛程，乌克兰需要与苏格兰先赛一场，随后两队的胜者挑战威尔士队，最终胜者进入世界杯。

有兴趣的球迷可到国际足总官网和其社交媒体账号推特、面簿及Instagram上观看世界杯抽签的现场直播。