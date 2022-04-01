中国有望妥协 让美监管局了解中资企业审计报告 在美挂牌中概股如久旱逢甘霖

（早报讯）中国有关当局正准备最早在今年年中，让美国监管机构全面了解在纽约上市的200多家公司中的大多数审计报告，以便为防止世界最大的两个经济体进一步脱钩做出了罕见的让步。

这个消息让在美国股市挂牌的各个中概股喜出望外，几乎所有股价都在今晚（4月1日）盘前纷纷报佳音。阿里巴巴、拼多多、京东、网易、百度、哔哩哔哩、爱奇艺、滴滴全球、蔚来、小鹏汽车和理想汽车等，今晚盘前全部上涨，涨幅在1％至12％之间。

根据彭博社引述匿名知情人士表示，中国证监会和其他国家监管机构正在起草一个框架，允许大多数中国公司继续在美国上市。不过，他们表示，中国政府方面也准备接受一些持有敏感数据的国有企业和私营企业，因为无法提呈审计报告而得面临被摘牌的命运。

知情人士也说，该框架相信能够明确指出哪些数据是属于“可能引发国家安全问题”的数据。这样一来，整个局势就会变得明确许多。

其中一位知情人士还表示，监管机构也正在讨论关于拥有消费者信息与资料的企业，例如：阿里巴巴（Alibaba），是否会自动归入这个“敏感”类别。但是他补充说，处理大量消费者信息的公司也未必会自动成为有“安全问题”的公司。

如果该计划获得进行，这将是中国一次不同寻常的逆转，这甚至还可能结束长达数十年的中美争端。中国方面的妥协也表明，中国愿意在经济面临众多挑战之际，平衡国家安全问题与投资者和企业的需求。

不过知情人士说，有关细节仍在讨论中，所以可能随时发生变化，而且这些决定也还需要国家最高领导层的批准。其中一位知情人士说，中国监管机构希望在今年夏季前后与美国达成协议。

美国方面是在2020年12月通过一项法律，规定在美国上市的外国公司，必须让美国会计监督委员会（Public Company Accounting Oversight Board）等监管机构，审查财务审计报告。

《控股外国公司责任法》（The Holding Foreign Companies Accountable Act）当时给予这些外国公司以及他们的审计师，三年的时间来符合这项法律。如果在期限内不交出业绩报告的详细审计文件的话，这些中概股将会面对被摘牌的命运。

之前中美不断升级的紧张局势，直接威胁到市值超过2万亿美元的美市中概股的交易，让原本充满活力的中概股在美国股市陷入瘫痪。

最近美国证券交易委员会也对微博（Weibo）、中资快餐巨头百胜中国（Yum China）、生物科技集团百济神州（BeiGene）、再鼎医药（Zai Lab）、和记医药（HutchMed），以及科技公司ACM Research首次做出有关的直接的警告，引发了一连串中概股抛售的下跌压力。

之后中国在3月16日出面表示，支持在美国挂牌的中概股，消息一出让美市的中概股如同久旱逢甘霖，个个在纷纷Ｕ转飙升，努力收回这阵子的失地。