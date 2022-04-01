周五美市盘前回升 重点谈加密货币交易平台Coinbase

今天重点：

（早报讯）●美国市场投资者正等待就业数据出炉，以便衡量劳动力市场的健康状况。华尔街股市盘前走势偏高。

●今晚（4月1日）主要股指期货7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起27.80点或0.61％，报4558.20点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起106.00点或0.71％，报14944.50点；道琼斯指数期货则上升209.70点，报34888.10点。

●美国华尔街股市隔夜（周四）大幅度下跌。俄乌战争与联储局这两大股市影响因素隔夜继续拖低股市，让今年第一季度收盘时，创下两年来最大季度跌幅。

●标准与普尔500指数隔夜微下跌72.04点，闭市报4530.41点。重量级的道琼斯指数则大幅度下跌550.46点，闭市报34678.35点。纳斯达克100指数隔夜也退低1.55％或233.05点，以14838.49点收市。

●美国股市隔夜交易虽然开始活跃些，交易所的总成交量为120亿8000万股，但还是比过去20天的139亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

●中国有望妥协，让美监管局了解在美市挂牌的中资企业的审计报告。这个消息让在美国股市挂牌的各个中概股喜出望外，几乎所有股价都在今晚盘前纷纷报佳音。阿里巴巴、拼多多、京东、网易、百度、哔哩哔哩、爱奇艺、滴滴全球、蔚来、小鹏汽车和理想汽车等，今晚盘前全部上涨，涨幅在2％至12％之间。

●模因股票游戏驿站（GameStop）在隔夜收市后，竟然出乎意料宣布计划拆分股票，刺激该股在盘后交易中上涨16.9％。今晚盘前该股继续攀高26.37美元，截稿时报192.95美元。

●在经过三个月后，美国疾病控制中心撤回对游客避免游轮旅行的警告，让游轮投资者欢呼。游轮股隔夜显著上升。今晚盘前Carnival Corp继续起0.99％，挪威游轮（Norwegian Cruise）起0.64％，皇家加勒比游轮公司（Royal Caribbean Cruises）起0.38％。

●中国社交媒体平台微博（Weibo）昨晚宣布，其董事会已批准一项总额高达5亿美元股票回购计划。该股今晚盘前起1.74美元，截稿时报26.25美元。

●连锁药店Walgreens Boots Alliance股价隔夜下跌5.67％。该公司隔夜宣布维持对今年低个位数盈利增长的预测不变，让投资者有点失望。不过今晚盘前该股稍微回稳，微起0.18美元，截稿时报44.95美元。

●最近比特币似乎又开始活跃起来，让投资者又开始注意到Coinbase股票。下文我们就谈谈这只加密货币平台股票最近会有什么催化剂。该股今晚盘前微跌0.48美元，截稿时报189.38美元。

●盘前活跃股按序：超微（Advanced Micro Devices）、苹果（Apple）、游戏驿站（GameStop）、特斯拉（Tesla）和Palantir Technologies。截稿时，这些活跃股的股价全部上升。

美国“女股神”凯西伍德单单是在本周三，就进场购买了9万6591股。以当天收市价计算，这个交易总值1890万美元。（路透社）

Coinbase

（纳斯达克证券交易所代码：COIN）

最近比特币又恢复到4万5000美元水平之上，让市场投资者又开始把注意力转回加密货币交易平台Coinbase。在过去的一年里，Coinbase的股价已经从342美元的高峰跌至近期的200美元左右。但是该股是否有可能再次达到300美元水平呢？

也许我们应该先看看Coinbase接下来会有什么催化剂。

首先，市场盛传Coinbase已经接近完成收购巴西加密独角兽，也就是拉丁美洲最大交易所Mercado Bitcoin的母公司2TM。2TM目前拥有超过320万客户，如果收购成功，这些客户就可以直归Coinbase所有。

据报道，Coinbase自去年以来就一直在就收购2TM与有关公司进行谈判。据当地媒体报道，这项交易可能会在今年4月完成。到时，Coinbase将正式把业务扩展到巴西区域。就如Coinbase在今年2月份给股东信中提到的那样，这将是Coinbase为世界带来更多经济自由的扩张政策的一部分。

其次，Coinbase股票近期似乎还频频受到名人喜爱。例如美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）属下的基金就对Coinbase情有独钟，并且还在这阵子一直累积该股票。在上个星期，凯西伍德就购买了价值超过1亿美元的Coinbase股票。单单是在本周三，她的属下基金也还进场另外购买了9万6591股。以当天收市价计算，这个交易总值1890万美元。

另外还有亿万富翁斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）这名对冲基金专家，他也在上个星期公开“警告”说，千万不要卖空Coinbase股票，因为Coinbase并不只是一个加密货币交易平台而已，它是一个仍有显著增长潜力的行业领导者。

卡拉穆奇认为，整个加密货币市场交易将激增。因此，即使利润率下降，Coinbase也将获得爆炸性增长。

但是Coinbase的国际扩张计划却引来花旗（Citi）分析师克里斯蒂安森（Peter Christiansen），于上周二对该股价目标的下调。因为这些扩张计划，Coinbase预计今年将在技术和开发等方面花费42亿5000万美元至52亿5000万美元，比去年的14亿1000万美元多。克里斯蒂安森也将Coinbase的目标价下调至每股275美元。

在Tipranks的17名分析师当中，13名分析师给予该股“买入”的评级，两名分析师给予该股“持守”的评级，两名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是304.94美元。