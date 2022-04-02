也门冲突方同意停火两月

联合国也门问题特使格伦德贝里说，也门冲突方同意停火两个月，停火协议将于当地时间4月2日晚上7时（新加坡时间3日凌晨零时）起生效。

根据联合国网站周五（4月1日）发表的声明，格伦德贝里说，也门冲突方同意停止所有境内和跨境进攻性军事行动，同意燃料船进入红海港口荷台达，以及允许商业航班进出萨那国际机场等。在冲突方同意的情况下，两个月后停火可以延长。

格伦德贝里指出，停火目的是让也门人民摆脱暴力，从人道主义苦难中解脱出来，并为彻底结束冲突带来希望。

联合国秘书长古特雷斯周五对也门冲突方达成两个月停火协议表示欢迎。

古特雷斯在记者会上说，停火协议为解决也门紧急人道和经济需求、重启也门政治进程提供机会，停火协议必须成为结束也门内战的第一步。他敦促各方为顺利落实停火协议做出必要安排，立即启动有关合作机制。

古特雷斯说，协议内容有助于建立互信，为恢复和平谈判创造有利环境。他敦促各方与联合国也门问题特使格伦德贝里展开真诚、无条件的合作，重启全面、包容的也门政治进程，通过谈判找到符合也门人民合理关切和愿望的政治解决办法。

美国总统拜登周五对也门冲突方达成停火协议表示欢迎，但认为仅让也门民众暂时获得解救。他说：“这是重要的一步，但还是不足够。就如同我之前所说，必须遵守停火协议，至关重要的是结束这场战争。”

也门外长艾哈迈德周五在社交媒体上发文，对停火协议表示欢迎。他说，也门政府同意重新开放萨那国际机场，允许燃料船进入红海港口荷台达，并将积极推进包括交换战俘在内的多项和平倡议，以尽快结束内战，实现和平。

也门胡塞武装当天通过其控制的马西拉电视台对停火协议表示欢迎。沙特阿拉伯牵头成立多国联军也对停火协议表示欢迎，并说将支持联合国的努力和安排，遵守这项协议。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯牵头成立多国联军对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、交换战俘等达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。