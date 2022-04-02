澳印签署经贸合作协议深化经济关系

澳大利亚周六（4月2日）与印度签署经贸合作协议，深化两国的经济关系。

综合路透社和法新社报道，这项澳印经济合作与贸易协议签约仪式线上举行，由澳洲贸易部长特汉和印度商务与工业部长葛亚尔代表各自政府签署。澳洲总理莫里森和印度总理莫迪见证上述仪式。

澳洲总理莫里森在签约前形容，这项协议为澳洲农民和制造商等打开了进入全球增长最快的主要经济体的大门。

签约仪式结束后，莫里森说，这项协议“传达明确信息，即民主政体携手合作，确保我们的供应链既安全又具韧性”。莫迪则说，这份协议将提升供应链的韧性，同时促进印太地区的稳定。

澳印全面经贸协议10多年前开始进行磋商，2015年中断谈判，如今恢复协商。莫里森希望澳印双方能在年底前签订全面经贸协议。

澳印周六签定贸易协议后，澳洲对印度总值达126亿澳元（约128亿新元）的出口商品，其中逾85%可免缴关税，这一比率将在10年内达到近91%。免关税的澳洲商品将包括羊肉、羊毛、铜、煤炭、新鲜澳洲岩龙虾等。高达96%的印度输往澳洲的商品也将免缴关税。

印度商务与工业部长葛亚尔签约后说，印度希望与澳洲就全面经贸协议加速展开协商。

澳洲贸易部长特汉说，他相信即使现任总理莫里森政府在即将举行的大选中落败，澳印贸易协议磋商将继续展开。

澳洲与印度签署经贸协议，除可推动出口市场多元化，也能减少对最大贸易伙伴中国的依赖。