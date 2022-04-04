史密斯奥斯卡“一巴掌”何止打到洛克 四美市挂牌企业也遭殃

（早报讯）威尔史密斯（Will Smith）冲上奥斯卡奖颁奖台赏了颁奖人克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌除了引发全球热议之外，也打走数家美国股市挂牌企业巨大的票房收入。

首先是媒体视频领导者网飞（Netflix）。根据市场盛传的消息，网飞的一部由史密斯出演，名为《Fast and Loose》的电影计划现在已经被搁置。除了在奥斯卡颁奖典礼前一周失去了导演大卫雷奇（David Leitch）之外，史密斯这次的举止也很可能就让这部电影永远不会上映，或是被冷藏好一段时间。

其二是科技巨头苹果（Apple）。苹果旗下有一部名为《Emancipation》的电影，已经是在后制作部分的阶段了。但是这部原本计划在今年首映的电影，就因为是由史密斯主演，而可能会因为周遭压力而陷入瘫痪。根据Benzinga报道，苹果目前拒绝就这部电影的状态发表评论。

第三就是日本科技巨头索尼（Sony）。根据市场消息，由史密斯和马丁劳伦斯（Martin Lawrence）主演的《Bad Boys 4》已经被索尼集团决定搁置。据市场传闻，史密斯在奥斯卡颁奖典礼之前就收到了这部系列电影的部分剧本。在2020年上映的首部《Bad Boys For Life》大获成功后，索尼就决定拍成系列电影。现在索尼已将这部电影搁置，新的时间表也尚未公布。

第四则是美国电信巨头电话电报公司（AT&T）。今年3月初该公司旗下的工作室华纳兄弟（Warner Bros）才刚刚宣布要开拍全新的《I Am Legend》电影。该电影将由史密斯和迈克尔B.乔丹主演。

《I Am Legend》在2007年首次推出时，美国国内票房高达2亿5640万美元，全球票房则有5亿8540万美元，因此华纳兄弟正计划为这部电影中制作第二系列。而乔丹和史密斯这两个拍档一起演出的电影，在全球的总票房已经达到了123亿美元，因此，全新的《I Am Legend》之前是颇受瞩目的。

而对于像网飞和AppleTV+这样的媒体平台来说，拥有一部由史密斯主演的电影，是一个巨大的赚钱机会。因为以史密斯“一巴掌”行为之前的号召力来说，他有能力为平台带来更多的订阅者、强大的营销和交叉推广等，并有助于全年留住订户。

上星期天在奥斯卡奖颁奖典礼上，史密斯之所以会动怒，是因为洛克当时对史密斯的妻子杰达（Jada Pinkett Smith）的平头造型开了个玩笑。但杰达的光头是有苦衷的。她是因为过去几年受脱发症困扰，才把长发剃光。洛克的玩笑戳中了史密斯夫妻的痛楚，于是就出现了这个“一巴掌”’的“花絮”。

史密斯在本月2日已经为此辞去奥斯卡颁奖单位美国影艺学院（AMPAS）会员资格，并表示愿意接受惩处。