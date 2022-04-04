法国多地气温打破4月低温记录 不利农耕

（早报讯）位于法国各地18个监测站点录得的气温打破4月份的低温记录。低温对农业生产造成影响。

中国新闻社报道，据法国气象局3日发布的观测数据，受到来自北欧的寒冷空气的影响，自4月1日起，法国多地气温骤降，不少地区出现降雪。3日上午，法国气象局在多地观测到了历史性的低温。在法国西南部多尔多涅省的贝尔热拉克，3日的最低温达到零下5.1摄氏度，打破该地区4月低温记录；在法国东南部瓦尔省的德拉吉尼昂，3日气温低至零下1.1摄氏度，该地区此前4月的低温记录为1996年5月的零下0.5摄氏度；同样位于瓦尔省的土伦市也在3日录得0.3摄氏度的4月历史性低温。除了南方城市受到影响外，法国西北部城市布雷斯特也打破了多年来的4月低温记录。

此次低温影响到法国农业生产。法国多地出现霜冻，尤其是在西南部地区，当地水果种植业和葡萄酒酿造业受到影响。3月法国整体气温偏高，气候温暖，不少作物的发芽时间比起往年偏早。此次寒潮带来的霜冻对已经出芽的农作物产生了不小影响。在部分葡萄产区，如夏布利，当地的农民已经采取了一些防霜措施，减小寒冷天气所带来的负面影响。

数据显示，此次降温过程还将持续一至两日，对法国农业造成的具体损失还有待进一步评估。