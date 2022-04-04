消息：访美韩国团队拟促成提早举行韩美峰会

（早报讯）消息人士说，韩国候任总统尹锡悦的“韩美政策协商代表团”本周访问美国，该团队将寻求帮助促成与美国总统拜登早日举行峰会，并协调努力控制朝鲜不断加强的武器试验。

综合路透社和韩联社周一（4月4日）报道，由团长朴振带领的代表团3日抵达美国首都华盛顿，正式开启访美日程。代表团一行七人将同美国开展务实的政策协商，此访侧重专业性，将与美国政府、国会、智库人士进行对话，为巩固韩美关系奠定坚实基础。

朴振强调，美国似乎对韩国新政府抱有不小的期待。在韩半岛安全形势愈发严峻的情况下，为确认美方的安全承诺，促进韩美同盟发展成为全面战略同盟，代表团将同美方深入探讨可行方案。

熟悉团队计划并参与尹锡悦外交政策审议的两名消息人士告诉路透社，团队的首要任务是推动尹锡悦和拜登最早于5月在首尔举行峰会，届时拜登将访问日本参加四方集团会议，其中还包括澳大利亚和印度。消息人士说，四方集团会议的日期尚未公布，但澳洲和日本的地方选举预计分别在5月和7月举行，这使拜登先前的5月之行计划变得复杂。

澳洲总理莫里森必须在5月21日之前举行联邦选举，但还没有最终确定日期。日本首相岸田文雄也面临着7月举行的关键议会上院选举，取得胜利可确保有几年没有选举、政治稳定的时间来实现其政策目标。

消息人士说：“我的理解是，日本方面曾要求在4月下旬举行四方峰会，以便他们能有足够的时间为选举做准备。但对我们来说，最好的时间是在这两次选举之间的某个时间段，可能是在5月下旬左右，华盛顿也想和新总统（尹锡悦）谈谈，而不是在他上任之前在这里。”

消息人士还说，由于朝鲜3月24日发射导弹，这是自2017年以来的首次全面洲际弹道导弹试验，这使尹锡悦重新启动派遣特使前往华盛顿的计划，这项计划原本被取消。