周一美市盘前持平 重点谈快速发展的美光科技

今天美国股市重点：

（早报讯）华尔街股市今晚（4月4日）向横摆。主要股指期货7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起3.50点或0.08％，报4549.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起45.40点或0.31％，报14907.60点；道琼斯指数期货则微退18.30点，报34800.00点。

●根据过往的走势，美市在4月份往往表现强劲。LPL Financial首席市场策略师德特里克（Ryan Detrick）指出，自1950年以来，除了2012年例外，每年的4月的平均表现是所有月份中最好的。

●标准与普尔500指数上周五以小幅上涨掀开第二季度的序幕。标准与普尔500指数上周五微起15.45点，闭市报4545.86点。重量级的道琼斯指数则起139.92点，闭市报34818.27点。纳斯达克100指数也小幅上升0.15％或22.72点，以14861.21点收市。

●美国股市上周五（1日）交易淡静，交易所的总成交量为114亿5000万股，比过去20天的137亿8000万股平均成交量显著减少。

盘前交易重点：

●特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）已经静静地累计社交媒体平台推特（Twitter）的股权多达9.2％。这个消息一出，即刻让推特的股价在今晚盘前交易中飙升超过26％，截稿时报49.55美元。

●星巴克（Starbucks）的前首席执行官舒尔茨（Howard Schultz）本周重新回到领导队伍，今晚就宣布暂停星巴克的所有股票回购计划。舒尔茨在给星巴克股东的信中说，回购计划暂停立即生效。这将使星巴克能够在公司员工和店面方面进行更多投资。星巴克股价今晚盘前跌2.00美元，截稿时报89.49美元。

●美国生物技术公司Ocugen股价今晚盘前交易中暴跌12％。世界卫生组织表示，它已暂停由Bharat Biotech开发的名为Covaxin的冠病疫苗。Ocugen与该疫苗制造商合作将Covaxin引入美国市场。这个消息导致Ocugen截稿时报2.95美元，跌0.35美元。

●热门的中概股今晚盘前交易中大多数飙升。阿里巴巴、拼多多、京东、百度、哔哩哔哩、爱奇艺、滴滴、蔚来、小鹏和理想汽车的涨幅在4％至10％之间。

●大家熟悉的牛仔裤造商LEVI将于本周三收市后公布今年第一季度业绩。华尔街一般分析师对LEVI营业额的预测是15亿4000万美元，每股盈利则是0.41美元。今晚盘前LEVI起0.16美元，截稿时报19.99美元。

●在供应链面对中断的大环境下，半导体公司一直都受到投资者的注意。今天我们就谈谈美光科技（Micron Technology）。该股今晚盘前微起0.36美元，截稿时报76.54美元。

●盘前活跃股按序：推特（Twitter）、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）、苹果（Apple）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这些活跃股的股价全部上升。

美光科技在新加坡也设厂。图为美光科技在我国的晶圆制造设备。（照片来源：美光科技）

美光科技（Micron Technology）

（纳斯达克证券交易所代码：MU）

美光科技是快速发展的半导体企业之一。尽管上个月美光科技与大多数其他半导体股票一样都出现大幅抛售，该股在过去六个月中还是上涨了接近8％，表现比标准与普尔500指数还好。

美光科技最近公布了出色的第二季度业绩，营业额和盈利都超出了华尔街股市分析师的一般预测。其中第二季度的数据中心销售额就同比增长了超过60％。此外，美光科技也做出了非常乐观的第三季度财报预测，支持该股在上周三即刻上涨。

美光科技的业绩其实在过去几年一直都取得不错的增长。在跨数据中心的强劲表现推动下，美光科技在本财政年的第二季度里的业绩表现，更是让市场感到惊喜，营业额同比增长近25％。调整后的每股盈利也同比增长8.6％至每股2.14美元。

除了出色的业绩外，美光科技对接下来季度业绩的预测也令市场兴奋不已。该公司预测，下个季度的调整后的营业额会在85亿美元至89亿美元之间，调整后的每股盈利则是2.36美元至2.56美元，双双都比市场普遍预测的80亿6000万美元和2.21美元来得高。

目前市场对NAND和DRAM的需求高，价格也比以前好，这个大环境让美光科技业务受益。此外，在各个企业不断在数码生态系统中投入大量资金，积极拓展云端和混合平台之际，市场对美光科技的数据中心处理器需求预料会继续保持殷切。

Piper Sandler的分析团队就认为美光科技的目标价可达90美元。他们表示，数据中心市场的强劲趋势以及个人电脑市场的改善都让美光科技获益不浅。此外汽车和手机等领域内存容量的增加，也带动市场对美光科技产品的需求。

在这个有利的大环境下，Tipranks的20名分析师当中，18名分析师给予该股“买入”的评级，两名分析师给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价甚至还高过Piper Sandler的分析团队的目标价，达117.00美元。