亿万富豪马斯克加入 谁是推特五大股东？

（早报讯）特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）隔夜披露持有推特（Twitter）7350万股或9.2％的股份后，瞬间成为这个社交平台的最大股东。以上周五（4月1日）收盘价计算，这是个总值达29亿美元的股权。

在马斯克的加入后，推特的首五大股东如下：

马斯克：7350万股或9.17％的所有权。

先锋集团（Vanguard Group）：7040万股或8.78％的所有权。

摩根士丹利（Morgan Stanley）：7020万股或8.76％的所有权。

贝莱德（BlackRock）：5180万股或6.48％的所有权。

道富（State Street）：3640万股或4.54%的所有权。

根据追踪美国证券交易委员会（SEC）表格申报人的WhaleWisdom数据，截至去年第四季度，总共有956只基金拥有推特股票，环比增加了24个基金。其中，202个基金报告是在去年第四季度才开始持有推特股权，而原本的156个基金则完全平仓。然而，投资机构看跌与涨比率仍保持在1.21倍的高位，比去年第三季度高出16％。

其实这次马斯克的收购行动，对一些投资者来说可能并不感到意外。因为马斯克上个月在推特上，就曾开玩笑似地展开了一项“民意调查”，询问推特用户是否遵守言论自由。马斯克也在推特上说：“这次民意调查的结果将很重要。请谨慎投票。”

这似乎就是这次收购行动的第一个“暗示”。

推特“最受关注”用户 马斯克排名第十

马斯克在推特平台“最受关注”用户名单上排名第十。他在这个社交平台上非常活跃，甚至是每天都在发推文。马斯克的一些推文甚至还引起SEC的注意，而让他惹到麻烦。

不过值得注意的是，马斯克是在提交了13G表格给SEC后，才披露他在推特的股份的。重点是，马斯克并不是呈交13D表格。这个13G表格与13D表格不同的是，13D表格代表的是“激进股东”股份。换言之，马斯克似乎要以“温和”方式加入推特。

根据马斯克过去的推文，许多人曾认为，马斯克希望在改造推特运营方面发挥积极作用。然而，根据这个表格，这似乎又暗示马斯克的“被动股权”为的只是与推特领导层进行更广泛对话而已。但这是否会最终趋向积极的股权角色则不得而知。

但是肯定的是，近几个月来，推特经历了几项重大发展，包括：新任首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）的加入，到现在亿万富豪马斯克成为最大股东。推特股票在接下来的日子相信会有更多“好戏”上演。至少推特股价隔夜已经因马斯克的加入，而飙升10.66美元或27.12％，闭市报49.97美元。