你可以接受比特币为股息吗？

（早报讯）也许投资者对Digihost Technology（纳斯达克股票代码：DGHI）股票并不是很熟悉，但是对比特币有兴趣的投资者可能就会知道，该公司是极少数以比特币支付股息的美市挂牌公司。在这个特别派息方式的消息于隔夜传开后，Digihost Technology股票即刻攀高了8.88％，闭市报3.68美元。

根据这家总部位于美国的比特币矿商（Bitcoin miner）隔夜发表的文告，该公司的股东接下来可以选择是要拿比特币股息或是现金股息。

Digihost Technology董事长兼首席执行官阿马尔（Michel Amar）说：“公司第一次派发的股息预计会是净收入的10％。”

该公司文告也说，股息将根据公司截至今年6月30日为止的六个月净收入为标准。股息则会在今年第三季度支付给股东。剩余的90％盈利则将用于投资在公司业务上，以及为未来的商业机会提供资金。

Digihost Technology业绩报告显示，该公司今年第一季度总共开采了186.83个比特币，比上一季度增加了81.57％。目前它还拥有总值达3960万美元的比特币和以太币。

其实该公司并不是第一家以比特币支付股息的纳斯达克上市公司。在今年1月间，区块链技术公司BTCS Inc也曾表示，将根据派发日的比特币价格，支付每股0.05美元的比特币。消息公布的当天，BTCS股价就飙升38％以上。