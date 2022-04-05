周二美市盘前略微偏低 重点谈面对工会化挑战的星巴克

今天重点：

●在连续上升两天后，今晚（4月5日）华尔街股市稍微偏低。主要股指期货7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌10.20点或0.22％，报4572.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也跌37.60点或0.25％，报15122.00点；道琼斯指数期货则退89.40点，报34832.50点。

●联储局即将发布上个月的政策会议纪要。在上周五美国公布了稳健就业数据之后，市场人士都认为，联储局可能会在下次会议上大幅加息。因此他们都希望能够在即将公布的纪要寻找到联储局下一步的线索。

●美国华尔街股市隔夜连续第二个交易日走高，科技巨头领涨。标准与普尔500指数隔夜起36.78点，闭市报4582.64点。重量级的道琼斯指数则起103.61点，闭市报34921.88点。纳斯达克100指数更是大幅上升2.01％或298.37点，以15159.58点收市。

盘前交易重点：

●亿万富豪马斯克（Elon Musk）累计社交媒体平台推特（Twitter）的股权多达9.2％，刺激推特的股价隔夜飙升27.12％，闭市报49.97美元。之后马斯克又发推文，问推特用户是否想要添加“编辑”（Edit）按键，即可又让推特股票在今晚盘前继续上升0.43美元，截稿时报50.40美元。

●尽管面对供应链问题，以及上海工厂被冠病封锁的打击，特斯拉（Tesla）隔夜发布的业绩显示，今年第一季度该公司还是交出了超过31万辆电动汽车，耀眼成绩支持该股价隔夜上涨5.6％。不过今晚该股盘前下跌7.47美元，截稿时报1137.98美元。

●在中国科技股股价普遍飙升的带动下，冬海的股价隔夜也上涨9.6％。虽然冬海总部位于新加坡，但是中国科技巨头腾讯控股拥有该公司显著的股份。该股今晚盘前微退0.72美元，截稿时报132.00美元。

●星巴克（Starbucks）咖啡连锁店在工会化的推动下，股价继续面临挑战。该股价隔夜下跌3.7％。今天下文我们就谈谈星巴克。该股今晚盘前下跌1.12美元，截稿时报86.97美元。

●盘前活跃股按序：推特（Twitter）、Carnival Corp、Plug Power、苹果（Apple）和特斯拉（Tesla）。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

虽然工会尚未向星巴克管理层提出任何正式要求，但一般预料除了提供精神保健计划等福利外，工会还能要求确保咖啡师的最低工资等。（路透社）

星巴克（Starbucks）

（纳斯达克证券交易所代码：SBUX）

星巴克（Starbucks）的前首席执行官舒尔茨（Howard Schultz）本周重新回到领导队伍。隔夜宣布的首件事项就是暂停星巴克的所有股票回购计划。这个消息一出，星巴克股价即刻在隔夜下挫将近4％。

舒尔茨在给星巴克股东的信中说，回购计划暂停立即生效。这将使星巴克能够在公司员工和店面方面进行更多投资。

舒尔茨这次的回归也是他第三次重新担任星巴克首席执行官。不知道为什么，这家全球最大的咖啡连锁店似乎都一直找不到永久的首席执行官，因而需要舒尔茨一而再再而三地回来做“过渡时期”首席执行官。星巴克表示，该公司会在今年秋季找到新的首席执行官，不过是否真是如此，目前还没有任何迹象。

其实过去几个月对星巴克来说是非常具挑战性的。自1971年成立以来，首次出现数家分店联合起来反对星巴克。这到底发生么事呢？

这事件是发生在星巴克恢复股票回购计划后的。在星巴克表示在接下来的三个财政年度里，回购总额达200亿美元的股票，以回馈股东的数个星期后，星巴克的属下员工就突然积极开始推动员工加入工会。

一些人认为，暂停股票回购计划是为了支持星巴克的管理层，让星巴克看来比较“亲民”。美国参议员桑德斯（Bernie Sanders）就公开说过：“如果星巴克有能力在股票回购和分红上花费200亿美元，它就能‘承担’得起加入工会的劳动队伍。”

星巴克的“工会浪潮”是于去年12月在纽约首次出现的。此后，这股浪潮迅速蔓延，现在全美已有100多家星巴克门店加入了工会。在刚刚过的上周五，星巴克在纽约市的旗舰店也投票通过成立工会，使它成为纽约市的第一家，也是全国第10家加入工会分店。

虽然工会尚未向星巴克管理层提出任何正式要求，但一般预料除了提供精神保健计划等福利外，工会还能要求确保咖啡师的最低工资等。

现在舒尔茨重新归队的第一个决定就是暂停股票回购计划，肯定是要缓和目前劳资紧张的关系。但肯定的是，投资者一手少了股票回购，另一手又可能要增加劳工成本，因而暂时避开星巴克股票是可以理解的。该股隔夜就下跌了3.40美元或3.72％，闭市报88.09美元。

但是员工毕竟是星巴克在最前线为公司赚钱的。员工福利好、工作动力就高。也许短期看不到利益，但是中、长期也许是正确的做法。因此在Tipranks的23名分析师当中，大多数都还是支持星巴克股的。在13名分析师给予该股“买入”的评级，10名分析师给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价则是114.05美元。