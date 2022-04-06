马国将出新条例 禁外国车添购RON95汽油

（早报讯）新加坡车辆被指在新山一带油站添加RON95汽油事件继续发酵。国内贸易及消费人事务部长亚历山大今天（4月6日）透露，政府近日将公布新条例，防止外国注册车辆添购RON95汽油。新山地区油站业者则更注意这种情况，并适时提醒外国车主只能添加RON97汽油。

据马来语电视台Astro Awani报道，亚历山大说，贸消部已经加强并精简现有法律，希望能更好解决这个问题。“我们知道此事，因为我们发现网上流传的照片及投诉。的确，自从几天前边境开放以来，我们发现外国注册车辆添购RON95汽油。外国车辆不能添加这种（政府提供）补贴的RON95汽油。”

亚历山大说，贸消部没有足够人力监督柔佛边境每家油站，因此希望透过即将宣布的新条例改善这种情况。“我们全国约有2000多名执法人员，若要时时监控每家油站，这是远远不足的，因为我们还必须监控在其他地区监控领域。”

他表示，交通部也一直要求油站运营商合作，监控并禁止外国注册车辆添购RON95汽油，但至今仍有违规情况。“如果外国注册车辆添加政府为马国公民的补贴汽油，将造成国家损失惨重。”

贸消部执法主任阿兹曼阿当昨天在记者会表示，马国4月1日全面重开边境后，贸消部已接获七起有关外国注册车辆添加RON95汽油的投诉，这些案件都发生在柔佛。