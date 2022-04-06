周三美市盘前继续偏低 重点谈业务出现转机的嘉年华游轮

今天重点：

今晚（4月6日）华尔街股市继续偏低。主要股指期货晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌32.00点或0.71％，报4493.10点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也跌160.00点或1.08％，报14660.60点；道琼斯指数期货则退183.60点，报34457.60点。

美国华尔街主要股指隔夜（周二）受到科技股和其他成长型股疲软拖累而退低。而且联储局理事布雷纳德（Lael Brainard）的较鹰派言论也吓坏了投资者，个个开始担心联储局可能采取更积极的行动控制通胀。

布雷纳德表示，她认为联储局有条不紊的加息步伐，以及快速缩减资产负债表将能让美国货币政策在今年较迟时候达到“更加中庸的状态”。

标准与普尔500指数隔夜下跌57.52点，闭市报4525.12点。重量级的道琼斯指数则跌280.70点，闭市报34641.18点。纳斯达克100指数更是大幅退低2.24％或338.94点，以14820.64点收市。

盘前交易重点：

推特大股东马斯克（Elon Musk）收购披露程序有灰区，美国证券交易委员会（SEC）可能会有异议，导致推特股价今晚盘前走低，截稿时报50.30美元，跌0.68美元。

因为受到全球晶片短缺的影响，造成福特（Ford）今年第一季度下降了17％，使得原本走势偏低的福特跌势加剧。该股隔夜闭市报15.82美元，跌0.84美元。今晚盘前该股继续疲弱，截稿时报15.70美元，跌0.12美元。

韦德布什证券（Wedbush Securities）已经把星巴克（Starbucks）的目标价从原本的105美元下调至91美元。星巴克股价在盘前交易中下跌0.55美元，截稿时报83.57美元。

在美国食品和药物咨询小组针对追加剂开会商讨前，诺瓦瓦克斯（Novavax）股价隔夜走低，还创下两个多月来最大盘中跌幅，闭市报65.23美元，跌10.06美元或13.36％。今晚盘前该股继续退低，截稿时报64.80美元，跌0.43美元。

与特朗普媒体和技术集团合并的特殊目的收购公司Digital World Acquisition的股价连续第二天下跌。该公司的数个关键领导人辞职，造成公司内部进一步混乱，让投资者非常担心。该股隔夜闭市报48.00美元，跌8.94美元或15.70％。今晚盘前该股继续退低1.49美元，截稿时报46.51美元。

游轮股票在冠病疫情期间一直表现不佳。但是近期这类股票前景似乎开始扭转走势。今天下文我们就谈谈今年庆祝航行50周年的嘉年华游轮。该股今晚盘前下跌0.38美元，截稿时报19.84美元。

盘前活跃股按序：推特（Twitter）、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）、苹果（Apple）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这些活跃股的股价全部下跌。

嘉年华游轮也表示期待澳大利亚在不久的未来，重新开放在游轮市场。该公司表示，此时此刻管理层对公司的未来感到非常乐观。图为嘉年华游轮的Queen Mary 2。（路透社）

嘉年华游轮（Carnival）（纽约证券交易所代码：CCL）

（早报讯）除了计划在今年庆祝航行50周年以外，嘉年华游轮（Carnival）还有另一个值得庆祝的理由，因为在经历超过两年冠病疫情的低迷市况之后，该游轮的业务终于出现转机了。

嘉年华游轮两天前刚公开表示，在今年3月28日至4月3日的这段期间，该游轮公司创下历来最繁忙的预订周。虽然嘉年华没有提供具体数字，但该公司肯定的表示，新数字打破了有史以来的7天预订总额旧纪录，而且超越的幅度还高达两位数的百分比。

嘉年华游轮确实为重新开放做出很大的努力。目前，嘉年华游轮旗下23艘船舶中的22艘已经开始恢复运营。最后一艘Carnival Splendor则会在5月初返回西雅图，而全新的一艘Carnival Celebration也将随后前往迈阿密港。

另外，嘉年华游轮也正在积极扩大载客容量以满足预期中的高需求。到今年底时，它的载客容量预料将超越2019年冠病疫情之前的水平。它的另一艘游轮Carnival Jubilee也将于明年开始加入阵容。

嘉年华游轮也表示期待澳大利亚在不久的未来，重新开放游轮市场。该公司表示，此时此刻管理层对公司的未来感到非常乐观。

在股价方面，嘉年华游轮股票自3月8日跌到14.94美元这个15个月的最低点之后，就一直稳健攀高，隔夜以22.22美元收市。难怪嘉年华游轮在发布会上也骄傲的说：“嘉年华游轮在重启业务和满足客户需求方面领先同行。”

至于游轮公司多久才能转亏为盈？根据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）的预测，不仅是嘉年华游轮而已，皇家加勒比游轮（Royal Caribbean Cruises）和挪威游轮（Norwegian Cruise Line）这三大游轮公司全部都有望在今年第三季度实现疫情后的首个盈利季度，并在2023年恢复全年盈利。其中嘉年华游轮明年甚至可取得1.55美元的每股盈利。

虽然在Tipranks的23名分析师当中，只有两名分析师给予嘉年华游轮“买入”的评级，五名分析师给予该股“持守”的评级，另外三名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价则是22.00美元，但是美国确实是逐渐恢复疫情前的生活方式。因此曾经处在低迷状态的游轮股，这次可能真的守得云开见月明了。