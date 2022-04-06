英国科学家首次在活人肺组织发现微塑料

（早报讯）继荷兰科学家上月率先在人类血液检测到微塑料后，英国科学家在一项新研究中也首次在活人肺部深处发现微塑料。

英国《卫报》报道，参与研究的科学家从13名接受手术患者的人体组织索取样本，其中有11人的组织样本出现微塑料的迹象。最常见的颗粒是用于塑料包装、水管的聚丙烯（polypropylene），以及用于塑料水罐的聚对苯二甲酸（Polyethylene terephthalate，简称PET）。

这项研究作者之一、英国赫尔约克医学院博士萨多夫斯基说：“我们没有想到会在肺部较深区域发现高数量的微塑料颗粒，或发现如此大小的颗粒。这是令人惊讶的，因为肺下部的气道较小，我们本以为这般大小的颗粒会在进入这么深的地方之前被过滤掉或困住。”

她说：“这一数据在空气污染、微塑料和人类健康领域提供了一个重要的进展。这些信息可以用来为实验室实验创造现实条件，以确定对人体健康的影响。”

今年3月，荷兰科学家首次在人类血液中检测到微塑料。该研究证实这些细小颗粒可以在人体内移动，可能在器官中滞留。

尽管目前还没有足够证据证明微塑料对人类的毒性，但研究人员担心，微塑料可能对长期暴露在高浓度微塑料工厂员工的人体细胞造成损害。空气污染的颗粒也可能进入人体，并导致每年数百万人出现疾病。