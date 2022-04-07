美特使：朝鲜或计划在4月15日进行核试验

（早报讯）美国朝鲜事务特使金星容说，平壤无视美国的谈判姿态，可能正计划在4月15日进行近五年来的首次核武器试验。

金星容说，华盛顿认为平壤可能计划在下周的年度节日里大肆展示其不断增长的核武器能力；该节日将庆祝金日成诞辰110周年（太阳节）。他针对朝鲜最近的弹道导弹试射告诉媒体：“我们担心，就即将到来的4月15日纪念日而言，朝鲜可能会采取另一项挑衅行动。”

金星容还说：“我不想猜测太多，但我认为这可能是另一次导弹发射，可能是一次核试验。”

朝鲜从2006年开始数次试验核武器，其最后一次试验是在2017年。

金星容说，平壤继续无视华盛顿关于恢复讨论从朝鲜半岛消除所有核武器的姿态。他说：“我们未收到平壤的任何回应，这非常令人失望，因为我们已经发出了几个信息，包括公开和私下的信息，邀请他们进行无条件对话。然而，他们发起了一系列的导弹试验，最近至少发射了三枚洲际弹道导弹。这些行动对地区稳定构成了严重威胁。”

金星容还称，中国和俄罗斯没有帮助美国总统拜登推动与朝鲜领导人金正恩重启会谈。

旨在遏制平壤核威胁的谈判在特朗普的前一届美国政府时期似乎获得了牵引力，但随后就停止了。拜登上任后，朝鲜开始了一系列的导弹试验，总共13次，上个月试验了一枚可能向美国东部发射核弹头的弹道导弹。这些试验使朝鲜的近邻韩国和日本感到震惊。

金正恩胞妹、朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正周二警告说，如果韩国军队发动先发制人的攻击，平壤将使用其核武器来“消灭”韩国军队。

金星容说，华盛顿正在联合国安理会推动一项新的决议，谴责平壤的行动。但他指出，在今年早些时候的六次努力中，俄罗斯和中国“一直阻挠我们提出联合国公开声明的努力”。